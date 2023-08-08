Судью обвиняют в получении крупной взятки в Костанайской области

Председателя судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда будут судить по обвинению во взяточничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Костаная.

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7 августа 2023 года в суд №2 Костаная поступило уголовное дело в отношении председателя судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда Д. и индивидуального предпринимателя К.

Судью обвиняют в получении взятки в крупном размере (пункт 3 части 3 уголовной статьи 366). Предприниматель предстанет перед судом за посредничество во взяточничестве (часть 1 статьи 368 УК).

В настоящее время уголовное дело не принято в производство суда.