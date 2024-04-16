Роженица покончила с собой в роддоме Тараза
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Она повесилась в ванной родильной палаты, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области
9 апреля в управление полиции Тараза поступило сообщение из Жамбылского областного перинатального центра о том, что 33-летняя беременная женщина покончила жизнь самоубийством через повешение в ванной родильной палаты.
По данному факту в ДП возбудили уголовное дело.
Назначен комплекс необходимых экспертиз, проведение которых поручено экспертам института судебно-медицинских экспертиз Жамбылской области.
Полиция проводит комплексные следственные мероприятия.