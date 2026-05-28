Президенты Казахстана и России провели переговоры в расширенном составе

Переговоры Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина продолжились в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства подчеркнул, что рассматривает государственный визит Президента России в Казахстан как подтверждение особого характера отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

– Для Казахстана дружественные, близкие связи с Россией, без преувеличения, представляют первостепенную важность. Благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество продолжает уверенно развиваться во всех сферах и, можно сказать, служит образцовым примером межгосударственных связей. Мы провели достаточно успешные переговоры в узком формате, подтвердили взаимную нацеленность на укрепление нашего многопланового партнерства. Между нашими странами не существует каких-либо так называемых спорных вопросов. Есть только позитивная динамика, и мы неустанно развиваем сотрудничество, наполняя его новыми идеями и проектами. В этой связи особо хотел бы отметить значение принимаемого сегодня Совместного заявления «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России». Этот документ отражает дух наших взаимоотношений и закрепляет общую приверженность их углублению на прочной, долгосрочной основе, – сказал Президент.

Как отметил Глава государства, несмотря на непростую обстановку в мире, двустороннее сотрудничество, особенно в экономической сфере, успешно развивается. Доброй традицией стало проведение Форума межрегионального сотрудничества.

– Россия является крупнейшим инвестором казахстанской экономики среди всех присутствующих здесь государств. Казахстанские вложения в российскую экономику превысили 9 млрд долларов – это хороший показатель. Это результат совместной работы администраций, правительств, и как мы договорились, эта работа будет иметь свое успешное продолжение. На сегодня сформирован пул из 177 совместных проектов с общим объемом инвестиций практически 53 млрд долларов, 122 проекта вошли в так называемый операционный цикл, то есть реализованы, – сообщил он.

Особого внимания, по мнению Касым-Жомарта Токаева, заслуживает сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

– Недавно в Астане состоялись Дни России в Казахстане, которые с большим воодушевлением были встречены жителями и гостями столицы. Знаковыми событиями в прошлом году стали открытие «Аллеи Вечной дружбы Казахстана и России» в Астане и Сквера Дружбы Казахстана и России в Москве. Укреплению гуманитарных контактов, прежде всего между молодежью наших стран, послужит проведение Третьих «Игр будущего» в Астане. Особо хотел бы отметить проект «Сириус» в Казахстане. Я лично поддерживаю, поскольку считаю, что он очень полезен для подготовки кадров будущего, – подчеркнул Глава государства.

Отдельно было отмечено взаимодействие Казахстана и России в рамках различных многосторонних площадок.