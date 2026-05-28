Владимир Путин: Российско-казахстанское сотрудничество развивается на принципах равноправия и взаимного уважения

«В ходе Вашего государственного визита в Москву в прошлом году мы зафиксировали в нашем совместном заявлении, что двусторонние отношения вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества. Так оно и есть. Мы работаем по всем направлениям. Нам с Вами предстоит принять важное совместное заявление, Вы упомянули о нем, о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.

Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов. Уверен, что все это будет не только принято, но и ляжет в основу укрепления нашего фундамента взаимодействия. Реализуется 70 совместных инвестпроектов и это только начало. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые, безусловно, принесут очень хороший результат», – подчеркнул Президент России.