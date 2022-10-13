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Свидетельство о рождении ребенка теперь в приложении Kaspi.kz

Kaspi.kz совместно с Министерством юстиции, Министерством здравоохранения, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «НИТ» запустили новый сервис. Теперь получить свидетельство о рождении ребенка можно онлайн, прямо в суперприложении Kaspi.kz.

Родителям больше не нужно тратить время на оформление свидетельства. Документ можно оформить онлайн, а время провести в заботах о малыше.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Мы постоянно развиваем инновационные сервисы для казахстанских семей. Мы уже запустили такие сервисы, как открытие Социального Счета, оформление пособия по рождению ребенка и социальной выплаты по уходу за ребенком в возрасте до одного года. Теперь в нашем мобильном приложении Kaspi.kz появилась возможность оформить свидетельство о рождении ребенка. Этот сервис мы запустили совместно с Министерством юстиции, Министерством здравоохранения, Министерством цифровизации и АО «НИТ». Благодарим государственные органы за возможность делать госуслуги доступными для каждого казахстанца, а всех наших любимых клиентов - за то, что вы с нами!»

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК:

«Мы продолжаем работу по расширению доступа граждан к госуслугам. При рождении ребенка гражданам Казахстана приходит SMS-уведомление для оформления пособий и заявление по оформлению свидетельства о рождении ребенка. Теперь же появилась возможность оформления свидетельства в приложении Kaspi.kz».

Созданный Министерством цифровизации формат взаимодействия государства и бизнеса, позволяет внедрять удобные и полезные услуги в популярных приложениях. Данный механизм позволяет максимально облегчить процесс получения гражданами государственных услуг.

Подать заявку на свидетельство о рождении можно прямо в приложении Kaspi.kz. В заявке нужно ввести имя ребенка и данные родителей, а затем - выбрать ЦОН, где вы хотите забрать свидетельство.

При подаче заявки родителю необходимо пройти видеоверификацию в приложении Kaspi.kz – показать свое лицо на камеру смартфона. Это сделано для того, чтобы посторонние не получили доступ к вашим документам.

Госорганы рассматривают заявку в течение двух дней. Свидетельство будет доступно в приложении Kaspi.kz в разделе «Цифровые документы». Также документ можно забрать в выбранном ЦОНе в удобное время.

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