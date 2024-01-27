Свыше 1,9 тыс. подземных толчков зафиксировано в РК за пять дней

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Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК с 23 января на территории Казахстана зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых, сообщает МЧС республики.

Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана.

«Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор. Сколько по времени будет происходить этот процесс, зависит от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности, и она вернется в обычный режим», - отметили в ведомстве.

На базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС продолжается работа республиканского оперативного штаба. Объекты жизнеобеспечения, транспортные и производственные объекты работают в штатном режиме. Обстановка стабильная.