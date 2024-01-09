Адвокат семьи Нукеновых высказалась по делу об убийстве Салтанат

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Адвокат семьи Салтанат Нукеновой Жанна Мухамади заявила, что ее шокировали выводы экспертов по делу об убийстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/almatyzhan

Накануне в столичном департаменте полиции объявили о завершении расследования двух уголовных дел по делу об убийстве супруги экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. 

По информации ДП, стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Жанна Мухамади сообщила, что адвокаты ознакомились со всеми проведенными по делу экспертизами.

"Но материалы уголовного дела в полном объеме мы еще не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела. В настоящий момент, из уважения к родным Салтанат, мы не можем раскрывать подробности самого убийства. После ознакомления сторон с материалами дела и заявления ходатайств защиты дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения", – написала она на своей странице в Facebook

Она напомнила, что согласно информации прокуратуры, по данному делу под арест взят брат подозреваемого.

"Как я и писала ранее, мы еще не ознакомлены со всеми материалами дела, но исходя из практики, брату подозреваемого должно быть предьявлено обвинение по уголовной статье "Недонесение о преступлении", – считает Мухамади, уточняя, что дспозиция статьи «Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном особо тяжком преступлении" наказывается штрафом в размере до 6 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 6 лет, лишением свободы на тот же срок.

По словам правозащитницы, дела данной категории, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством направляются в суд вместе с основным делом по убийству.

"Более подробнее мы сможем рассказать уже после ознакомления со всеми материалами уголовного дела", - заключила адвокат.

Напомним, 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаевранее судимый за коррупциюВ отношении Бишимбаева возбуждено дело по убийству, совершенному с особой жестокостью. Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

Смерть Салтанат Нукеновой всколыхнула общественность, стала триггером, подняла вопрос о нетерпимости к бытовому насилию и неотвратимости наказания. В Казахстане запустили петицию, прошли флешмобы против насилия.

#полиция #расследование #убийство #адвокат #Бишимбаев #жестокость #Салтанат

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