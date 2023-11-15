Президент поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как отметил глава государства, закон должен быть един для всех

Фото: Kazpravda.kz

Касым-Жомарт Токаев провел встречи и консультации с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, генеральным прокурором Бериком Асыловым, председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства особое внимание уделил вопросам соблюдения законности, повышения уровня правосознания и правовой культуры граждан.

По его мнению, принцип «Закон и Порядок» должен стать своеобразным идеологическим, политическим путеводителем казахстанского общества. Сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений: от бескультурья на улицах до драк, краж и убийств.

Касым-Жомарт Токаев считает, что бороться с такими негативными явлениями нужно всем обществом. В стране необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений Закона и Порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство. Следует решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.

Касательно недавнего резонансного убийства в одном из столичных ресторанов президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

«Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят Закон и Порядок», – полагает президент.

В ходе встреч и консультаций президент подчеркнул, что на сотрудников правоохранительных органов и судебных инстанций возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.

Напомним, в своем выступлении накануне Дня Республики глава государства называл повышение правовой культуры важнейшим условием построения Справедливого Казахстана.

«Беззаконие, беспорядок, бескультурье приведут страну к пропасти. Таким негативным явлениям мы должны противостоять всем обществом. Важно это глубоко усвоить. Общество, в котором есть порядок, будет цивилизованным – это аксиома. Если каждый гражданин будет уважать законы страны, будет и единство, и благополучие», – отмечал Касым-Жомарт Токаев.

 

#Токаев #МВД #поручение #убийство #контроль #дело #Бишимбаев

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