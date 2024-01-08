Убийство Салтанат Нукеновой: Завершено расследование двух уголовных дел

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Об этом Kazpravda.kz сообщили в столичном департаменте полиции 

Фото: Instagram/aitym

Департаментом полиции г. Астаны окончено расследование уголовного дела по факту убийства Салтанат Нукеновой. 

"Параллельно завершено расследование уголовного дела в отношении директора «Гастроцентра». Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. В отношении Бишимбаева возбуждено дело по убийству, совершенному с особой жестокостью. Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

Смерть Салтанат Нукеновой всколыхнула общественность, стала триггером, подняла вопрос о нетерпимости к бытовому насилию и неотвратимости наказания. В Казахстане запустили петицию, прошли флешмобы против насилия.

 

#полиция #уголовное дело #дело Бишимбаева #Салтанат

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