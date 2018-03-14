Куандыку Бишимбаеву вынесли приговор

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор экс-министру национальной экономики РК Куандыку Бишимбаеву, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным по части 4 статьи 366, части 3 статьи 28 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и в государственных организациях", – объявил приговор судья.
Кроме того, Куандыка Бишимбаева лишили государственной награды "Курмет" и конфисковали в доход государства 60 тысяч долларов и 5,7 миллиона тенге.
Напомним, 10 января 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Согласно информации следственных органов, экс-министр был задержан по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, во время своей работы в холдинге "Байтерек". В частности, сообщалось, что он подозревается в хищении 1,2 миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.
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В течение года Бишимбаеву продлевали арест, пока 31 октября в Астане в специализированном межрайонном суде по уголовным делам не началось предварительное слушание. Интересы Куандыка Бишимбаева взялись представлять три адвоката. Кроме него, перед судом предстали еще 22 человека. Позже, 7 ноября, началось главное судебное разбирательство под председательством судьи Адильхана Шайхисламова, который годом ранее вел процесс по делу экс-руководителя АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" Талгата Ермегияева.
По версии следствия, Бишимбаев, будучи на посту главы холдинга "Байтерек", организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж".