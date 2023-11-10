О задержании Бишимбаева сообщили в Казахстане

Происшествия, Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент

По некоторым данным, его подозревают в убийстве жены

Фото: ortcom.kz

Некоторые паблики в социальных сетях сообщили о задержании Бишимбаева по подозрению в убийстве жены, передает Kazpravda.kz.

По их данным, трагический случай произошел в одном из ресторанов Астаны. Между супругами произошел конфликт, после чего экс-супруг избил жену. 

В столичном департаменте полиции дали комментарий, однако личность подозреваемого раскрывать не стали.

"В ЦОУ ДП города Астаны поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений. Подозреваемый задержан. Назначены соответствующие экспертизы. На месте работают следственно-оперативные группы ДП и УП района Есиль. Проводится расследование", - сообщили в пресс-службе.

В ДП добавили, что в соответствии со статьей 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования" предоставить иные сведения по данному уголовному делу не представляется возможным.

В управлении общественного здравоохранения Астаны сообщили, что 9 ноября в 19.54 поступил вызов на пульт городской станции скорой медпомощи.

"По приезду бригады скорой помощи была констатирована смерть у женщины 1992 года рождения. Труп передан полиции", - прокомментировали в Горздраве.

Напомним, 10 января 2017 года Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. Согласно информации следственных органов, экс-министр был задержан по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору, во время своей работы в холдинге "Байтерек". В частности, сообщалось, что он подозревается в хищении 1,2  миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

В марте 2018 года Куандыка Бишимбаева приговорили к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки и хищении. Судебное разбирательство длилось больше четырех месяцев.

11 октября 2019 года экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев вышел на свободу.

 

 

 

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