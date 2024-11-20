Тамара Дуйсенова встретилась с представителями сферы образования ВКО

В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова ознакомилась с работой образовательных объектов региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Совместно с главой области Ермеком Кошербаевым был проведен ряд совещаний с представителями сферы образования.

В ходе рабочей поездки вице-премьер посетила Усть-Каменогорский высший политехнический колледж, где обучаются более 1200 студентов. Колледж специализируется на подготовке специалистов в сферах электроэнергетики, технических наук и IT. Студенты колледжа разработали собственную информационную систему для управления учебным процессом, которая охватывает все этапы — от приема студентов до их выпуска. Тамара Дуйсенова высоко оценила эту инициативу.

2025 год по инициативе президента был объявлен Годом рабочих профессий, в рамках которого планируется реформирование системы технического и профессионального образования. На совещании с директорами колледжей Восточно-Казахстанской области обсуждались предстоящие изменения и мнения участников. В регионе сейчас функционирует 38 колледжей.

«Основная задача колледжей — подготовка квалифицированных специалистов, способных внести весомый вклад в развитие экономики региона. Для повышения качества образования и престижа технических и профессиональных учебных заведений важно внедрять международные стандарты. В стране уже есть учреждения, которые успешно работают в этом направлении», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер также ознакомилась с деятельностью проектного офиса по реализации программы «Серпін» на базе Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова. За 10 лет работы программы дипломы получили 1122 студента. По данным проектного офиса, уровень трудоустройства выпускников составляет 97%. Большинство из них решили остаться в Восточном Казахстане, устроившись на работу в местные организации или продолжив научную деятельность.

На встрече со студентами Тамара Дуйсенова отметила, что программа «Серпін» предоставляет уникальную возможность получить высшее образование по востребованным специальностям и устроиться на работу в регионе. В университете действует центр непрерывного и инклюзивного образования «Dana bala», который активно внедряет принципы инклюзии в образовательную практику. Специалисты центра оказывают консультационную и информационную поддержку, а также развивают дуальное обучение. Студенты университета проходят практику в центре, где приобретают навыки работы с детьми с особыми потребностями, что помогает им выйти на рынок труда с необходимым опытом.

«Если начать работать с ребенком с самого раннего возраста, это поможет ему успешно адаптироваться и интегрироваться в общество, не требуя изменений в окружающей среде. В настоящее время мы выпускаем полностью социализированных детей, и чем раньше начинается этот процесс, тем более эффективными будут результаты», — отметила профессор кафедры психологии и коррекционной педагогики ВКУ им. С. Аманжолова Светлана Стельмах.

На совещании с директорами школ региона обсуждались вопросы повышения качества среднего образования. Тамаре Дуйсеновой был представлен отчет о проделанной работе в этой сфере. В стране реализуется проект опорных школ, и в Восточном Казахстане, при поддержке фонда устойчивого развития образования, в этом году он охватил 8 образовательных учреждений. По словам директора фонда Данияра Токтарбаева, благодаря спонсорам в регионе оснащено 274 кабинета современным оборудованием.

Тамара Дуйсенова подчеркнула важность преемственности в образовании, начиная с детского сада. Важным элементом этой преемственности является индивидуальная карта развития ребенка, которая передается в начальную школу после завершения обучения в детском саду. Это поможет учителям учитывать особенности каждого ребенка, обеспечивая таким образом непрерывность образовательного процесса.

На совещании с заведующими детских садов обсуждались изменения в системе дошкольного образования. Особое внимание было уделено внедрению ваучерного финансирования. Пилотный проект, запущенный в Таразе, показал свою эффективность в целевом использовании средств и позволил решить проблему очередей в детские сады. Сейчас система тестируется в Шымкенте и Туркестане. Участники совещания имели возможность задать вопросы представителям профильного министерства и получить разъяснения.