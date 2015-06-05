Таможенники держали совет Свежий выпуск 442 Любовь ДОБРОТА

Делегации из 9 стран – Азербайджана, Узбекистана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Молдовы, Таджикистана и Казахстана – обсуждали важные вопросы таможенного сотрудничества в рамках СНГ, говорили о взаимодействии в вопросах конт­роля таможенной стоимости товаров, о принципах организации взаи­модействия в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, о таможенном контроле в отношении интернет-товаров.

– Обсуждались вопросы, которые имеют практическое применение в повседневной жизни таможенных органов, – отметил Даулет Ергожин, председатель Комитета государственных доходов МФ РК. – Для нас важно привести к одному знаменателю вопросы оформления транзита, таможенного конт­роля, информационного обмена, определения стоимости товаров. Такая унификация подходов может оказать существенное влияние на развитие бизнеса. Конструктивные идеи и рекомендации, выработанные на заседании, окажут позитивное влияние на общеэкономический диалог.

Большое внимание собравшиеся уделили обсуждению взаимодействия таможенных служб в рамках Таможенного союза. Во время дискуссий таможенники выработали единые подходы в вопросах организации информационного взаимодействия в отношении «лжетранзита», отмены пересылки таможенных деклараций на бумажном носителе, подтверждения фактического вывоза экспортных товаров с таможенной территории ЕАЭС, минимизации рисков по таможенной стоимости товаров. На заседании утверждено положение о Комитете глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ.