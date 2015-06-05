Таможенники держали совет

Свежий выпуск
442
Любовь ДОБРОТА
Делегации из 9 стран – Азербайджана, Узбекистана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Молдовы, Таджикистана и Казахстана – обсуждали важные вопросы таможенного сотрудничества в рамках СНГ, говорили о взаимодействии в вопросах конт­роля таможенной стоимости товаров, о принципах организации взаи­модействия в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, о таможенном контроле в отношении интернет-товаров.
– Обсуждались вопросы, которые имеют практическое применение в повседневной жизни таможенных органов, – отметил Даулет Ергожин, председатель Комитета государственных доходов МФ РК. – Для нас важно привести к одному знаменателю вопросы оформления транзита, таможенного конт­роля, информационного обмена, определения стоимости товаров. Такая унификация подходов может оказать существенное влияние на развитие бизнеса. Конструктивные идеи и рекомендации, выработанные на заседании, окажут позитивное влияние на общеэкономический диалог.
Большое внимание собравшиеся уделили обсуждению взаимодействия таможенных служб в рамках Таможенного союза. Во время дискуссий таможенники выработали единые подходы в вопросах организации информационного взаимодействия в отношении «лжетранзита», отмены пересылки таможенных деклараций на бумажном носителе, подтверждения фактического вывоза экспортных товаров с таможенной территории ЕАЭС, минимизации рисков по таможенной стоимости товаров. На заседании утверждено положение о Комитете глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств – участников СНГ.

Популярное

Все
Итоги индивидуальных соревнований чемпионата мира по дзюдо в Дохе
Соседи поймали ребенка, упавшего с 3-го этажа в Астане
Ревизию парков проведут в Астане
Машина скорой помощи горела в Уральске
В огненном плену сгорело 20 дачных домов в Рудном
Банк памяти о тех, кто сражался в ВОВ, появился в Казахстане
Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Председатель Сената Парламента поздравил защитников Отечества
Бек Нурмаганбет нокаутировал венесуэльца Аргениса Эспанью на вечере бокса в Гвадалахаре
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
Один человек погиб и двое пострадали в аварии в Жетысуской области
Концерт, ярмарка и полевая каша: как столица отмечает День защитника Отечества
В столице запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак
Сотни миллионов тенге задолжали поставщикам две больницы в Атырауской области
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
В Петропавловске сгорело  9 домов
Токаев присвоил ветеранам  звание "Халық қаһарманы"
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Пять новаций Социального кодекса
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Объявлены даты ЕНТ-2023

Читайте также

Сенаторы встретились с судьями Конституционного Суда
Маулен Ашимбаев поделился видеолекциями Школы аналитики
Дома ста нуждающихся семей бесплатно подключат к газу в сто…
Аттестация показала...

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]