Театры принимали поздравления в ЗКО

Театр,Культура
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Уральске широко отметили Всемирный день театра. Преданные зрители пришли поздравить коллектив областного русского драматического театра им. А. Н. Островского с профессиональным праздником и 166-летием.

фото Дениса Спиридонова

– В любые, даже самые противоречивые, времена театр нужен людям. Здесь они найдут ответы на многие вопросы и поймут, что вечными остаются любовь и добро, – отмечает главный режиссер театра Оксана Малуша.

Артистов и зрителей приветствовали заместитель руководителя областного управления культуры, развития языков и архивного дела Медхат Камбетов и председатель областного филиала ОО «Казахстанский отраслевой профессио­нальный союз работников культуры, спорта, туризма и информации» Айдар Батырханов, вручившие Почетную грамоту от профсоюза Оксане Малуше, а также нагрудные знаки «Еңбек даңқы» художнику по свету Ольге Лясиной и артисту театра Юрию Недопекину.

Праздничная программа в формате попурри открылась анонсом новой постановки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Музыкально-драматическая баллада расскажет о солдатах, о стойкости, о боевой дружбе и цене, которую пришлось заплатить за мир и свободу. Премьера состоится в мае. Великой Победе посвящена и пьеса Виктора Розова «Вечно живые», которая с успехом идет в театре несколько сезонов.

Отрывки из постановок театра перемежались выступлениями артистов областной филармонии, школы танца «Антре» под руководством Ларисы Станичной, детского хора «Шаттық» под руководством Нины Кроитор, взрослого и детского отделений фольклорного ансамбля «Яик».

Поздравления звучали и в адрес коллектива областного казахского драматического театра им. Хадиши Букеевой. В числе тех, чей вклад в искусство особо отмечен, – актриса Эльмира Макашева, сыгравшая около 50 ролей.

Несмотря на то что здания обоих теат­ров закрыты на капитальный ремонт, и артисты, и технический состав коллективов стараются находить площадки для репетиций и встреч со зрителями. Так, в апреле казахский драмтеатр готовит премьеру по пьесе Н. В. Гоголя «Ревизор». Идет работа над другими проектами. В планах театра им. А. Н. Островского – гаст­роли в Алматы, ряд новых постановок. Обновленное после ремонта здание русского театра планируется открыть этой осенью премьерой по бессмертной пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума».

#ЗКО #праздник #театр #поздравления

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