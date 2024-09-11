Телетрансляцию скачек на ВИК возглавит известный британский режиссер

фото: телерадиокорпорация «Казахстан»

Известный британский режиссер Джонатан Эдвардс прибыл в Астану по приглашению телерадиокорпорации «Казахстан», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу корпорации

Он возглавит съемку конных соревнований на V Всемирных играх кочевников, которые пройдут 13 сентября. Главным событием станет традиционная скачка «Бәйге». Эдвардс уже посетил ипподром и обсудил все детали трансляции с командой. На встрече были представлены технические возможности телерадиокорпорации «Казахстан».

Джонатан Эдвардс – опытный спортивный режиссер с более чем 20-летним стажем работы. За его плечами работа на крупнейших международных турнирах регби, авто, велоспорт, гольф, хоккей, бадминтон, виды конного спорта, включая скачки в Дубае, где казахстанский скакун «Кабирхан» отличился выдающимися результатами.

Прямая трансляция скачек стартует 13 сентября в 09:00 по времени Астаны на телеканале «Qazsport». Также зрители смогут смотреть ее на официальном сайте телеканала и в социальных сетях YouTube, Facebook и Tik-Tok.