Тело 5-летней девочки нашли на свалке в Алматинской области

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что обнаружили на свалке скелетированное тело девочки четырёх-пяти лет, передает Kazpravda.kz.

Стражи порядка установили личность ребёнка и её мамы - 19-летней жительницы Сарканда.

Со слов матери, девочка родилась в 2017 году и страдала ДЦП, а также врождённой умственной отсталостью. В феврале этого года ребёнок якобы заболел и скоропостижно скончался, в связи с чем женщина со своим братом решили скрытно похоронить девочку на окраине города.

Расследование идёт по статье «Убийство», подозреваемыми проходят мама девочки и её брат.

Уголовное дело взято на особый контроль, отметили в полиции.