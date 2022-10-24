Тело младенца нашли на мусорном полигоне в Актюбинской области

Труп новорожденного нашли на мусорном полигоне в районе села Бадамша, передает Kazpravda.kz.

О страшной находке стало известно 23 октября. В дежурную часть отдела полиции Каргалинского района поступило телефонное сообщение о том, что на мусорном полигоне, расположенном по трассе "Рождество - Донское" в районе села Бадамша найдено тело младенца. На место выехала следственно-оперативная группа. Труп новорожденного был завернут в полиэтиленовый пакет черного цвета.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка, сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.