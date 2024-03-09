Террористы из Казахстана уничтожены в России - КНБ
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Ведется досудебное расследование, передает Kazpravda.kz
Средствами массовой информации опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ, сообщает КНБ РК.
«Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются», - говорится в сообщении.
По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование.
«Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества», - отмечается в сообщении.