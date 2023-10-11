ТЭЦ Риддера передадут в коммунальную собственность

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики с участием руководителей центральных госорганов, Генпрокуратуры, АФМ, АЗРК и других ведомств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Комиссия рассмотрела ситуацию вокруг ТЭЦ города Риддера. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев напомнил, что с октября прошлого года на станции произошел ряд аварий, в результате чего возникали перебои с тепло- и электроснабжением жителей города. Неудовлетворительное техническое состояние ТЭЦ обусловлено отсутствием инвестиций со стороны предыдущих владельцев в ее модернизацию и улучшение.

В текущем году за счет средств, выделенных из резерва правительства и акиматом области, ведется ремонт всех 6 котлов станции. В настоящее время идут пуско-наладочные работы по 3 котлам, ремонт еще 3 котлов планируется завершить до конца года.

По итогам переговоров с новым собственником ТЭЦ достигнута договоренность о том, что инвестор погасит все имеющиеся задолженности предприятия и передаст станцию в коммунальную собственность акимата.

Премьер-министр поручил провести всю необходимую организационно-правовую работу для принятия ТЭЦ на баланс местных исполнительных органов.

На заседании также рассмотрена деятельность частного предприятия из Акмолинской области, владеющего электрическими сетями в одном из районов. Компания должна обеспечивать электроэнергией 38 сельских населенных пунктов, где проживают свыше 20 тысяч человек. Вместе с тем собственник на протяжении многих лет не проводит ремонт линий электропередачи, из-за чего регулярно возникают аварийные ситуации, и фактически не оказывает услуги потребителям.

На сегодняшний день эксплуатацию и ремонт электросетей, а также электроснабжение жителей данных населенных пунктов временно осуществляет другой субъект естественной монополии.

По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено изучить все обстоятельства дела, дать правовую оценку деятельности предприятия, проверить правомерность передачи энергетической инфраструктуры в частную собственность и выработать соответствующие предложения.

#Смаилов #премьер-министр #Правительство #ТЭЦ #Риддер #демонополизация

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