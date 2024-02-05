Тимофей Скатов вновь сравнял счет в матче с Аргентиной

По информации Федерации тенниса Казахстана, матч против 22-й ракетки мира Франсиско Серундоло для Тимофея начался неудачно.

— Аргентинец повел со счетом 5:2 и на своей подаче имел два сетбола, но у Скатова открылось второе дыхание. Он два раза забрал подачу оппонента и сравнял счет, а на тай-брейке и вовсе разгромил потерянного Франсиско – 7:6 (7:1). Вторая партия получилась не менее драматичной. При счете 5:3 уже Скатов подавал на матч, но Серундоло удалось сделать брейк. Совершить полный камбэк аргентинцу не удалось, казахстанец забрал подачу визави - 6:4. Победа, а вместе с ней и важное очко для сборной Казахстана. Вновь счёт в противостоянии равный. 2:2. Это четвертая победа уроженца Петропавловска в четырех матчах за национальную команду, — подытожили в организации.