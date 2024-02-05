Тимофей Скатов вновь сравнял счет в матче с Аргентиной

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Тимофей Скатов вернул интригу и надежду для сборной Казахстана в игре против Аргентины в рамках квалификации «Кубка Дэвиса», сообщает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба ФТК

По информации Федерации тенниса Казахстана, матч против 22-й ракетки мира Франсиско Серундоло для Тимофея начался неудачно.

— Аргентинец повел со счетом 5:2 и на своей подаче имел два сетбола, но у Скатова открылось второе дыхание. Он два раза забрал подачу оппонента и сравнял счет, а на тай-брейке и вовсе разгромил потерянного Франсиско – 7:6 (7:1). Вторая партия получилась не менее драматичной. При счете 5:3 уже Скатов подавал на матч, но Серундоло удалось сделать брейк. Совершить полный камбэк аргентинцу не удалось, казахстанец забрал подачу визави - 6:4. Победа, а вместе с ней и важное очко для сборной Казахстана. Вновь счёт в противостоянии равный. 2:2Это четвертая победа уроженца Петропавловска в четырех матчах за национальную команду, — подытожили в организации. 

В ФТК добавили, что в решающей пятой игре на корт выйдут Дмитрий Попко и Себастьян Баэс. 

#теннис #матч #ФТК #Аргентина #Федерация тенниса Казахстана #Тимофей Скатов #счет

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