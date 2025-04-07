Акорда сообщила о телефонном разговоре Главы государства с Президентом Сербии Александром Вучичем, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе беседы главы государств высоко оценили динамичное развитие двустороннего сотрудничества и выразили взаимное стремление к дальнейшему укреплению казахстанско-сербских отношений.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках официального визита Президента Казахстана в Белград в ноябре 2024 года.

Главы государств подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе практического выполнения совместных инициатив в сферах промышленности, энергетики, строительства, сельского хозяйства, цифровизации, транспорта и логистики.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение Александру Вучичу посетить Казахстан с официальным визитом в текущем году.