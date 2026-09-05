Токаев передал пожелания участникам Всемирных игр кочевников из Казахстана

Президент

Глава государства поблагодарил спортсменов и тренеров за вклад в успех национальной сборной

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев следит за выступлением казахстанской сборной на Всемирных играх кочевников, на церемонии открытия которых он присутствовал вместе с лидерами ряда государств, передает Kazpravda.kz.

Через министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова Глава государства передал казахстанским участникам Игр привет и пожелал им новых побед в соревнованиях.

«Президент поблагодарил тренеров и чемпионов, а также пообещал поощрить всех, кто своим упорным трудом внес вклад в общий успех нашей национальной сборной», - сообщил советник  - пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров.

Глава государства отметил атмосферу дружбы и справедливости, в которой проходят состязания.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #игры кочевников

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