Токаев передал пожелания участникам Всемирных игр кочевников из Казахстана

Глава государства поблагодарил спортсменов и тренеров за вклад в успех национальной сборной

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев следит за выступлением казахстанской сборной на Всемирных играх кочевников, на церемонии открытия которых он присутствовал вместе с лидерами ряда государств, передает Kazpravda.kz.

Через министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова Глава государства передал казахстанским участникам Игр привет и пожелал им новых побед в соревнованиях.

«Президент поблагодарил тренеров и чемпионов, а также пообещал поощрить всех, кто своим упорным трудом внес вклад в общий успех нашей национальной сборной», - сообщил советник - пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров.

Глава государства отметил атмосферу дружбы и справедливости, в которой проходят состязания.