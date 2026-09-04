Президент принял главу Минэкологии Алибека Куантырова

Президент,Экология

Касым-Жомарт Токаев определил ключевые задачи министерства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства принял министра экологии и природных ресурсов Алибека Куантырова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев определил ключевые задачи министерства, поручив обеспечить дальнейшее восстановление лесных массивов, развитие инфраструктуры национальных парков, формирование экономики замкнутого цикла за счет переработки отходов.

Особое внимание было уделено перспективам строительства заводов по энергетической утилизации отходов в Астане, Алматы и Шымкенте с последующим масштабированием такого опыта в других регионах.

Также подчеркнута важность повышения экологической культуры и дальнейшей эффективной реализации инициативы «Таза Қазақстан».

#Токаев #поручения #Минэкологии

Популярное

Все
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Раскрывая тайны степной цивилизации
Интерес к тазы – вовсе не мода
Главный герой – купец и меценат
Партитура длиною в жизнь
Аллея разбитых надежд
Кадры для ИИ-индустрии
Сделать Улытау точкой притяжения
Водохозяйственный комплекс: путь через обновление и цифровизацию
Синтез истории, культуры и современного права
Книга как исповедь
Музаффару помогли друзья
Уметь находить общий язык
На краю региона – в центре перемен
К качеству уголовной политики – через качество законопроектной работы
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Бозумбаева К. А.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Косанова Д. Ж.
Знать законы со школьной скамьи
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Мадиева Ж. Х.
Указ Президента Республики Казахстан О назначении Койшыбаева Г. Т.
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Дорога больших возможностей
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Жатва идет полным ходом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
Определены победители международного конкурса баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale 79
В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна
Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Профессионалы подземной вахты
Заморозки прогнозируются в Казахстане в последние дни августа
Эпох материальные свидетельства
Пора в поход!
Президент выдвинул кандидатуру на должность Председателя Курултая
На все сто!
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Токаев проводил в столичном аэропорту Президента Лаоса
Токаев принял вновь назначенного главу МИД Мухтара Тлеуберди
Президенты Казахстана и Лаоса обсудили перспективы развития…
Назначен министр науки и высшего образования

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]