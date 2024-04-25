Глава государства: Предстоит решить много проблем

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Президент принял решение в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате.

Традиционно сложилось так, что cессии Ассамблеи всегда проводились в преддверии Дня единства, но сегодняшняя сессия, по словам главы государства, проходит на фоне сложной ситуации и эта встреча необходима именно в данный момент, поскольку обстоятельства подтверждают непреходящую актуальность наших главных ценностей – единства и солидарности», сказал председатель АНК К.К.Токаев.

В своем выступлении глава государства отметил, как много еще предстоит решить проблем.

«За короткий период наш народ прошел большой путь системных политических реформ, приступили к сложной работе по модернизации экономики и обновлению общественной этики. Политические реформы уже придали сильный импульс развитию гражданского общества, значительно расширили возможности участия граждан в принятии государственных решений. Чтобы совершить рывок в развитии, предстоит решить много проблем, копившихся десятилетиями. Только общими усилиями мы сможем заложить надежный фундамент будущих свершений, осуществить кардинальные изменения в политике, экономике, культуре, социуме. Казахстан должен следовать собственной идеологической повестке, свободной от влияния извне» - отметил президент.

Своим выступлением на заседании АНК глава государства еще раз дал ответы на все проблемные вопросы интересующие наших граждан. Большое внимание он уделил последствиям подобных нынешним масштабным паводкам. В авральном режиме правительство будет наводить элементарный порядок во многих сферах, а с другой стороны закладывать основу дальнейшего устойчивого развития страны.

Практически все дамбы и водохранилища нашей страны были построены еще в 50-70-х годах прошлого века. Из-за нехватки современных регулирующих водохозяйственных сооружений текущие паводки оказались гораздо более масштабными по своим последствиям, чем они могли бы быть.

Поэтому в 11 регионах Казахстана будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих водохранилищ. Большое внимание будет уделено формированию в обществе экологической культуры, продвижению принципов бережного отношения к природе.

Главная задача государства есть и будет – обеспечение благополучия граждан. Именно с этой целью с 1 мая начнет действовать новая ипотечная программа «Наурыз». На ее реализацию в течение 8 лет будет привлечено 1,7 трлн тенге. В результате собственным жильем смогут обзавестись около 70 тыс. семей.

Сегодня, в новых условиях и с новыми возможностями, на новый уровень должна выйти консолидация нашего народа, ярко проявиться солидарность и взаимная поддержка граждан.