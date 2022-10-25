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Президент

Токаев принимает поздравления по случаю национального праздника

Поздравительные телеграммы на имя Касым-Жомарта Токаева поступают от глав иностранных государств и руководителей международных организаций, передает  Кazpravda.kz со ссылкой на Акорду. 

Президент России Владимир Путин поздравил главу государства и народ Казахстана с Днем Республики и пожелал мира и благополучия. 

«Казахстан добился впечатляющих результатов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, играет важную роль в международных делах. Отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами успешно развиваются», – говорится в телеграмме.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в своем послании высоко оценил проводимые по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева реформы по построению Нового Казахстана, а также отметил содержательный и плодотворный характер своего недавнего государственного визита в Астану. 

«Уделяя большое внимание развитию двусторонних отношений, я готов вместе с Вами приложить совместные усилия для дальнейшего продвижения отношений вечного всестороннего стратегического партнерства Китая и Казахстана», – пишет Си Цзиньпин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем поздравлении на имя главы государства подчеркнул, что в Турции, первой признавшей независимость дружественного и братского Казахстана, с удовлеторением наблюдают за достижениями, достигнутыми страной во всех сферах за последние 30 лет.

«Мы намерены развивать и углублять наши отношения, достигшие уровня расширенного стратегического партнерства, подкрепленного общими языковыми, культурными и историческими связями, на благо двух народов», – отметил Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что очень рад динамическому развитию двустороннего диалога в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами. 

«Мы с большим интересом следим за амбициозной программой политических, экономических и социальных реформ, которые Вы проводите, и хотели бы заверить в готовности Франции поддержать Вас в их осуществлении», – говорится в телеграмме Эммануэля Макрона.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своей поздравительной телеграмме выразил признательность за всестороннее развитие казахско-таджикских отношений, основанных на крепких исторических узах взаимного уважения и доверия.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своих посланиях выразили уверенность в том, что туркмено-казахское стратегическое партнерство будет и впредь динамично развиваться на благо двух народов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также тепло поздравил народ Казахстана и Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики.  

Свои поздравления в адрес президента Касым-Жомарта Токаева также направили президент Исламской Республики Иран Ибрагим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, президент Сербии Александр Вучич, президент Сингапура Халима Якоб, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хиссейн Брахим Таха и другие. 

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.

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