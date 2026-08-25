Президент поздравил поэтессу Марфугу Айтхожа с 90-летием

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил с 90-летием Марфугу Айтхожа – выдающуюся поэтессу, народного писателя Казахстана, общественного деятеля и обладательницу уникального таланта, снискавшую глубокое уважение народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В телеграмме Главы государства отмечается, что Марфуга Галикызы всю свою сознательную жизнь посвятила развитию национальной литературы и культуры, а также расширению горизонтов поэзии Казахстана.