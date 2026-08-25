Президент поздравил поэтессу Марфугу Айтхожа с 90-летием

Глава государства направил поздравительную телеграмму поэтессе Марфуге Айтхожа
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил с 90-летием Марфугу Айтхожа – выдающуюся поэтессу, народного писателя Казахстана, общественного деятеля и обладательницу уникального таланта, снискавшую глубокое уважение народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В телеграмме Главы государства отмечается, что Марфуга Галикызы всю свою сознательную жизнь посвятила развитию национальной литературы и культуры, а также расширению горизонтов поэзии Казахстана.
– Во вдохновенных лирических произведениях Вы воспели бескрайние степные просторы, глубокую историю, единство и традиции нашего народа. Читатели с большим трепетом читают Ваши стихотворения и по праву называют Вас «Белым лебедем казахской поэзии» («Қазақтың жыр Аққуы»). Желаю Вам и впредь вдохновлять подрастающее поколение и пользоваться заслуженным признанием соотечественников, – говорится в поздравлении.