Фото: t.me/bort_01
Президент , Международное сотрудничество
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

В неформальной встрече лидеров стран – участниц Содружества независимых государств наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В ходе мероприятия руководители стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности Организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

 

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