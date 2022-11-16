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Президент

Токаев распорядился "поставить мощный заслон преступности" в Алматы

Диасов Ораз
корреспондент

В ходе встречи с общественностью Алматы глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений акимату города по снижению уровня преступности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В этом году в Алматы была совершена пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений. Основная часть из них приходится на кражи и мошенничество. Поэтому преступности в городе нужно поставить мощный заслон», - сказал глава государства.

В этой связи он указал, что ключевым приоритетом государства является обеспечение безопасности, защита жизни, здоровья и имущества граждан.

«Одним из ключевых факторов, повышающих риски совершения правонарушений, является некачественное освещение или полное его отсутствие в общественных местах. Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением», - заявил президент.

Указал он и на важность развития системы видеонаблюдения.

«На сегодня в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с Центром оперативного управления Департамента полиции города. Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника», - подчеркнул Токаев.

По оценке, необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением.

«Часто посещаемые общественные места, а также районы города, где происходит больше всего правонарушений, должны быть оборудованы тревожными кнопками. Крайне важно обеспечить комплексную безопасность учреждений образования и здравоохранения города. Там нужно установить камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки, турникеты, охранную и пожарную сигнализацию. Я говорю об этом так подробно, потому что это имеет огромное значение для безопасности граждан. Особенно важно использовать такую технологию на вокзалах, в аэропорту и других местах массового скопления людей. Данная система должна полноценно заработать в городе к 2026 году», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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