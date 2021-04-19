Токаев выразил соболезнования Бердымухамедову в связи с кончиной его отца

Президент
Фото пресс-службы Президента РК
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Лидеру Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его отца Мяликгулы Бердымухамедова.

"Добрая память о Вашем отце навсегда останется в сердцах его близких и всех соотечественников как о светлом человеке, мудром наставнике и истинном патриоте, посвятившем свою жизнь беззаветному служению Родине. Разделяя боль невосполнимой утраты, желаю Вам и Вашим родным стойкости и крепости духа в это трудное время", – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

Популярное

Все
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
ИИ-решения для казахского языка
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Тарифы в столице останутся на среднем по стране уровне
Казахстан и Россия: литературный диалог
Пора подводить итоги
Завершился концертный тур «Халық әуені»
Базовый навык современного пользователя
На пляже развернулась «школа выживания»
Высокий уровень стратегического диалога
Дети спасают планету
«Almaty Superski» станет примером ответственного развития горного туризма
Новые технологии ускоряют процессы
Алтай – колыбель тюркского мира
К транспарентности и цифровому контролю
Тимур Пшенов: Мы ценим своих работников
За безопасность и комфорт
Школьные каникулы должны быть незабываемыми, а главное – безопасными
Кумыс из Оркендеу
Школьные годы чудесные
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
«Елимай» заряжен на победу
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды
В Казахстане проведут амнистию в связи с принятием новой Конституции
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане

Читайте также

Путин прибыл с госвизитом в Казахстан
Лидеры зарубежных государств поздравляют Токаева с праздник…
Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Курба…
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]