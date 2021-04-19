Токаев выразил соболезнования Бердымухамедову в связи с кончиной его отца

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Лидеру Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокие соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи с кончиной его отца Мяликгулы Бердымухамедова.
"Добрая память о Вашем отце навсегда останется в сердцах его близких и всех соотечественников как о светлом человеке, мудром наставнике и истинном патриоте, посвятившем свою жизнь беззаветному служению Родине. Разделяя боль невосполнимой утраты, желаю Вам и Вашим родным стойкости и крепости духа в это трудное время", – говорится в телеграмме Президента Казахстана.
