Токаев выступил на казахско-китайском инвестиционном круглом столе в Сиане

Президент отметил, что в Казахстане успешно работает ряд крупных компаний с китайским капиталом (CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei), но несмотря на это, нужно и далее укреплять потенциал сотрудничества.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял участие в казахско-китайском инвестиционном круглом столе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Открывая выступление, президент поприветствовал всех участников мероприятия и отметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, торгово-экономические отношения Казахстана и Китая продолжают динамично развиваться.

"По итогам прошлого года объем двусторонней торговли достиг рекордного показателя – 31 миллиард долларов. Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Общий объем вложений – более 23 миллиардов долларов", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что вчера состоялись казахско-китайские переговоры на высшем уровне.

"Мы с председателем Си Цзиньпином плодотворно обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двусторонних отношений, достигли конкретных договоренностей, подписали совместное заявление. В целом, можно с уверенностью сказать, что мой государственный визит в Китай стал успешным. Достигнутые договоренности придадут мощный импульс тесному сотрудничеству двух стран. Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении многосторонних связей с Китаем. Мы приложим все усилия для достижения этой цели. В нашей стране успешно работает ряд крупных компаний с китайским капиталом. В их числе такие корпорации, как CNPC, CITIC, NFC, Sinopec, Huawei. Несмотря на это, нам нужно и далее укреплять потенциал нашего сотрудничества", – сказал президент.

Как подчеркнул глава государства, в качестве основы эффективных взаимоотношений уже много лет служит нефтегазовая отрасль.

"Для увеличения экспорта нефти мы планируем расширение нефтепровода Казахстан – Китай. На повестке вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов (Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь). В связи с ростом потребления нефтепродуктов намечено также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 миллионов тонн в год. Мы уже долгое время успешно работаем в этой отрасли совместно с корпорацией CNPC. В качестве приоритетов для Казахстана мы рассматриваем увеличение мощностей по переработке газа и расширение газотранспортной системы. В этом контексте крайне важно запустить вторую нитку магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. Кроме того, мы заинтересованы в строительстве газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 миллиарда кубометров в год", – продолжил президент.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поставил цель достичь углеродной нейтральности до 2060 года, а долю возобновляемых источников энергии увеличить до 15% к 2030 году.

"Государство оказывает всестороннюю поддержку инвестициям в эту отрасль. В частности, мы гарантируем покупку электроэнергии по аукционной ставке на срок до 20 лет. Этот тариф устанавливается ежегодно с учетом инфляции и изменения курса валюты. Приглашаем наших китайских коллег рассмотреть инвестиционные возможности данного направления", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Обозначив развитие промышленной кооперации в числе приоритетов, президент приветствовал реализацию совместного проекта компаний KAZ Minerals и NFC по строительству медеплавильного завода. Его запуск позволит сократить сырьевой экспорт Казахстана и перерабатывать весь объем производимого медного концентрата внутри страны.

"Для развития обрабатывающего сектора в Казахстане создана благоприятная среда. В частности, принят Закон «О промышленной политике». Установлены льготные цены на алюминий, медь и цинк для отечественных предприятий (на 5% ниже цен на Лондонской бирже металлов). Более того, планируется введение регулирования экспорта данных металлов в целях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в мире неуклонно растет спрос на редкие и редкоземельные металлы, большие запасы которых имеются в Казахстане, поэтому страна заинтересована в трансферте технологий по их добыче и переработке.

"Учитывая, что Китай является крупнейшим производителем электромобилей, перспективной видится кооперация в сфере добычи лития. За последние годы в Казахстане значительно выросла популярность китайских автомобилей. Такие бренды, как Cherry, Jac, Exeed и Haval, уже входят в топ самых продаваемых машин. Наше сотрудничество в этой сфере выходит на качественно новый уровень. В Казахстане запускается мелкоузловая сборка китайских автомобилей. Сегодня компаниями двух стран будут подписаны соответствующие документы", – сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что в сфере электронной коммерции имеются дополнительные возможности для роста взаимной торговли. Недавние повсеместные ограничения и локдауны показали чрезвычайную важность развития этой сферы.

"Крайне важно развивать онлайн-торговлю. Китайские интернет-гиганты, например, Alibaba Group и JD.COM, имеют колоссальный опыт и потенциал в этой сфере. Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, Казахстан предлагает шире использовать крупнейшие маркетплейсы Китая, что важно для совместного продвижения продукции на международные рынки. Сегодня откроется Национальный павильон Казахстана на платформе JD.COM. С учетом перспектив увеличения взаимной торговли Казахстан активно ведет работу по созданию новых таможенных складов. В этой связи для логистического удобства предлагаем всем партнерам размещать свои товары на наших складах. Это позволит в разы сократить сроки доставки товаров потребителям из стран Центральной Азии в Китай и обратно", – отметил президент.

По мнению главы государства, еще одним привлекательным направлением сотрудничества является сельскохозяйственная отрасль. Недавно было достигнуто соглашение о поставке 1 миллиона тонн пшеницы в Китай, и этот объем можно многократно нарастить. Наряду с этим за последние 5 лет экспорт масличных культур из Казахстана в Китай вырос в 3,5 раза, растительного масла – в 2 раза. Президент сообщил о планах по полному обеспечению отечественного рынка сахаром и пригласил китайские компании к активному участию в развитии сахарной промышленности.

В ходе мероприятия также была отмечена важность развития наземных транспортных коридоров. В этом контексте Касым-Жомарт Токаев обратил внимание инвесторов на возможности выхода Китая на крупные рынки Западной Евразии через территорию Казахстана.

"Несомненно, такой способ транспортировки очень выгодный. Мы придаем большое значение строительству в сухом порту Сианя логистического центра Казахстана, которой станет основным хабом для отправки прямых контейнерных поездов в Центральную Азию, Европу, Турцию и Иран. Также нами запланирован запуск железнодорожного сообщения Аягоз – Бахты в направлении Китая. Предусмотрен капитальный ремонт железнодорожной ветки на участке Достык – Мойынты, что в дальнейшем позволит ежегодно перевозить по этому направлению до 20 миллионов тонн грузов. Считаю, что развитие Транскаспийского маршрута важно для активизации транзита между Европой и Азией. Кроме того, здесь имеются большие перспективы в будущем", – подчеркнул глава государства.

Президент, пригласив представителей китайского бизнес-сообщества к расширению партнерства в финансовой сфере, рассказал им о возможностях Международного финансового центра «Астана». На сегодня в МФЦА зарегистрировано свыше 1800 компаний из 73 стран мира, десятая часть из них – китайские компании. Кроме того, корпорация China International Capital Corporation (CICC) планирует открыть свой региональный филиал в Казахстане.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что сегодняшняя встреча будет способствовать укреплению торгово-экономического партнерства двух стран.

В ходе инвестиционного круглого стола также выступили председатель правления CITIC Group Чжу Хэсинь, председатель China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоулян, вице-президент Asian Infrastructure Investment Bank Шукнехт Людгер, председатель компании POWERCHINA Дин Яньчжан, председатель правления China General Technology Holding (GENERTEC) Юй Сюйбо, председатель компании СOFCO Цзинь Лю, президент Xuzhou Construction Machinary Group (XCMG) Лу Чуань, заместитель председателя правления JD Group Вэй Е, председатель правления Sun Seven Star Investment Group У Чжэн, председатель правления Xian Aiju Grain and Oil Industrial Group Цзя Хэи, вице-президент Great Wall Motors Чжан Цзюньсюэ.

В рамках государственного визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай было подписано 47 документов на общую сумму 22 миллиарда долларов.