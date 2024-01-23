Траектория устойчивого развития

Казахстанская система высшего образования должна выйти на новый уровень,формируя основу инновационной отрасли – экономику знаний, которая в перспективе насытит отечественные производства кадрами и технологиями. Современные исследовательские университеты должны переформатировать действующую конструкцию, придав ей устойчивость, надежность и авторитетность. Об этом мы поговорили с исполнительным вице-президентом Назарбаев Университет (НУ) Асланом Саринжиповым.

Фото: Назарбаев Университет

– В НУ недавно произошла смена руководства. Чем были вызваны новые кадровые решения?

– Я думаю, что за тринадцать лет университет состоялся как международный исследовательский вуз: он вошел в мировые рейтинги, выстроены уникальные учебные программы. Главное – есть качество образования, создана серьезная научная база. К примеру, по количеству научных публикаций мы являемся лидерами не только в Казахстане, но и в СНГ. На сегодняшний день совместно с Министерством образования, комитетом науки, фондом науки реализуются большие проекты. За счет средств, выделенных университету «Назарбаев фондом», создана внушительная лабораторная база.

Сегодня перед НУ стоят новые задачи. Да, вуз состоялся, но теперь он должен выйти на траекторию устойчивого развития. Это подразумевает финансовую независимость и уменьшение затрат из государственного бюджета. Университет способен и обязан зарабатывать деньги самостоятельно. Учебное заведение должно стать частью города, региона, страны, должно стать более открытым и служить развитию государства и общества.Миссия НУ – стать университетом полезным для отечественной экономики, связать промышленность и бизнес, инициировать создание новых кластеров, стартапов и технологий. Словом, новый этап требует инновационных подходов. И такие задачи поставлены перед новым руководством вуза.

– Вы, как председатель правления «Назарбаев Фонда», который занимается финансированием НУ, имели возможность со стороны наблюдать за процессом становления университета. На ваш взгляд, затормозит ли развитие вуза снижение объемов его финансирования из государственного бюджета?

– Мы, в первую очередь, должны диверсифицировать источники финансирования университета. Необходимо выводить нашу работу на более высокий уровень и соответствовать лучшим международным практикам. Мы будем развивать магистерские программы, которые будут приносить доход. Также будем привлекать средства через эндаумент-фонд. Еще одно направление – научные исследования, гранты, целевые научные программы, они откроют дополнительный источник финансирования. Думаю, что в течение трех-пяти лет мы поднимемся на «ступень выше» и минимизируем расходы из государственного бюджета.

Естественно, львиная доля поступлений на сегодняшний день – образовательные гранты. Однако нужно помнить, что гранты на обучение получает не университет, а студент. Для талантливых молодых людей, к примеру, из сельской местности это своеобразный социальный лифт. Также НУ намерен привлекать иностранных студентов, упор будет сделан на гражданах Центральной Азии, Кавказа, Российской Федерации. В перспективе университет должен стать научно-образовательным центром евразийского региона.

– Некоторые отечественные эксперты полагают, что НУ превратился в закрытый элитарный вуз с непрозрачными схемами финансирования. Насколько такое мнение имеет право на жизнь?

– Тут есть несколько аспектов. Во-первых, мы должны пересмотреть нашу информационную политику – стать более открытыми, информировать казахстанцев о наших достижениях. Во-вторых, университет будет развивать партнерские отношения с другими вузами, НИИ, создавая совместные исследовательские проекты.

Говорить о том, что НУ закрытая организация было бы неверно. Здесь обучаются студенты со всех регионов страны. Однако конкурс для поступающих, действительно, высокий – абитуриенты стремятся в университет, который стал «визитной карточкой» новой модели высшего образования.

В международном рейтинге Times Higher Education НУ входит в пятерку лучших университетов в СНГ – это определенное достижение. К примеру, на базе учебного заведения создан медицинский кластер, где выстроена непрерывная цепочка – образование, наука, медицинская практика. Профессора преподают, лечат и проводят исследования.

– Тем не менее в социальных сетях обсуждается вопрос высокой стоимости обучения. Отдельные пользователи говорят, что на одного студента НУ приходится 240 тысяч долларов в год, в то время как в Гарварде сумма годового обучения составляет всего 40 тысяч долларов на одного человека. Насколько такие цифры реалистичны?

– Необходимо четко определить понятия – себестоимость студента и цена за обучение. Сорок тысяч долларов в Гарварде – это цена за обучение. Если посчитать все затраты на одного учащегося, то цифра будет гораздо выше. Здесь будут учитываться все средства, выделенные на науку, на содержание инфраструктуры, на доступ к информационным системам и т. д. Мы были бы рады приблизиться к подобным показателям, но, увы.

В нашем случае стоимость обучения очень гибкая, все зависит от социально-экономического статуса претендента и его специализации. Тем более, что 90 процентов студентов НУ учатся за счет государства – эти деньги идут, в том числе, и на качественный преподавательский состав. Подчеркну, в НУ работают иностранные специалисты высокого уровня, однако это дешевле, чем отправлять наших ребят на обучение за границу. Получается своего рода внутренний «Болашак», но экономически более выгодный. Немаловажный аспект – обучающийся находится в Казахстане: он растет, воспитывается и обучается в привычной среде. По сути, местный потенциал используется на благо родины.

– Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что со сменой руководства НУ, его статус, принципы и цели остаются неизменными. При этом в работу университета будут внесены определенные изменения. Что имел в виду министр?

– Изначальная модель – международный исследовательский вуз – не претерпела изменений. Мы внедряем и реализуем программы собственной разработки. У профессоров есть возможность заниматься научными работами без бюрократических проволочек, а в рамках своей кафедры преподаватель может обновлять учебные планы, давая студентам более актуальные знания.

В ближайшее время будут усилены работы по трем направлением: финансовая устойчивость университета, открытость учебных процессов и прикладное использование нашего потенциала для национальной экономики.

– Все знают, что финансированием НУ и НИШ занимается «Назарбаев Фонд» (НФ), но мало кто знает, что это частный эндаумент-фонд. За счет каких ресурсов вы осуществляете финансирование?

– Эндаумент-фонд был создан параллельно с университетом в 2009 году. Тогда было принято решение о внедрении новой для Казахстана модели образования. Как показывает общемировая образовательная практика, университетские эндаументы – фонды целевого капитала, формируемые за счет пожертвований, могут стать устойчивым финансовым источником. Главная задача эндаумент фонда не расходовать поступающие средства, а накапливать их и инвестировать в стабильные и доходные финансовые инструменты стем, чтобы получаемый доход направлять на финансирование образовательных программ.

Университетские эндаументы широко распространены в США и европейских странах. За счет полученной финансовой самодостаточности университеты этих стран превратились в мощные научные и технологические центры, на базе которых совершаются мирового уровня открытия и прорывы. Они самостоятельно, без правительственной поддержки содержат собственную социальную инфраструктуру, оплачивают труд преподавательского состава, привлекают лучшую профессуру со всего мира, выделяют гранты на обучение для талантливой молодежи, в коллаборации с промышленниками и крупным бизнесом внедряют научные и научно-технические проекты.

Только за последние пять лет фонд выделил на финансирование НУ и НИШ более девяноста миллионов долларов, включая финансирование научно-исследовательской деятельности.

– Каким вам видится будущее экосистемы НФ-НУ-НИШ?

– Нами подготовлена программа мер по работе с репутацией НУ и НФ. Казахстанское общество должно знать, что это национальный проект – для молодежи, для народа, для будущих поколений. Экосистема – НФ, НУ, НИШ – вносит вклад не только в развитие новой модели образования, но и в развитие государства.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Новый этап развития не только у университета, мы вступаем в новую эпоху вместе со всей страной. Уверен, что достижения НУ станут прекрасным подспорьем в развитии отечественной экономики, медицины и науки. Уже завтра нынешние студенты будут строить процветающий Казахстан.