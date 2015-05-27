Требуются такт и глубокие знания

Ольга ФАЙНШТЕЙН
Как сообщила пресс-служба Центра судебной экспертизы Минюста РК, в работе семинара приняли участие представители судов, правоохранительных и специальных органов, эксперты, представители государственных органов и учреждений. Были рассмотрены состояние и перспективы развития судебной религиоведческой экспертизы; рассмотрены примеры проведения исследований материалов на предмет возбуждения религиозной вражды или розни и на наличие в них признаков религиозного экстремизма и терроризма, а также другие актуальные вопросы данной тематики.

Популярное

Все
Преступный бизнес на Маркаколе
На байках за экстримом
На Кубке мира по гребле
Золото из Праги
Общее дело семьи Томановых
Ферма, выросшая из мечты
Восемь женщин и одна тайна
Степные сюжеты на берегах Невы
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Праздник, рожденный степью
Бронза «Актобе»
Онлайн-маршрут в школу
Отличилась молодежь
В Туркестане запустили экскурсионный автобус
Чесноков вернулся и принес победу
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Алматы – город туристов
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Литература как провайдер национального кода
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Изменить подход к субсидированию
Лучшие производства года назвали в Улытау
Мост избавил от заторов
Возвращение к земле
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]