Требуются такт и глубокие знания Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба Центра судебной экспертизы Минюста РК, в работе семинара приняли участие представители судов, правоохранительных и специальных органов, эксперты, представители государственных органов и учреждений. Были рассмотрены состояние и перспективы развития судебной религиоведческой экспертизы; рассмотрены примеры проведения исследований материалов на предмет возбуждения религиозной вражды или розни и на наличие в них признаков религиозного экстремизма и терроризма, а также другие актуальные вопросы данной тематики.



