Трехлетний ребенок умер от проглоченных магнитов в Костанайской области

Здравоохранение , Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Трагедия произошла 10 июля, когда мальчика из Рудного доставили в больницу с диагнозом «инородное тело», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

7 июля мальчик поступил в приемный покой областной детской больницы. 

«На рентгеновском снимке, предоставленном мамой, было 10 круглых магнитов, сцепленных между собой.  Мы взяли все необходимые анализы, провели  ФГДС желудка, обнаружили магнитики, и под наркозом вытащили шесть. В операционной с помощью лапароскопии осмотрели брюшную полость — не нашли ничего, снова сделали ФГДС, убрали седьмой магнит. Остальные магнитики, по всей видимости, ушли в кишечник.  Чаще всего инородные тела, которые дети суют в рот, выходят естественным путем», – пояснил руководитель хирургической службы  Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий.

По его словам, в 95% случаев проглоченная мелочь проходит через кишечник и выходит вместе с калом. Врачи стали ждать, когда магниты выйдут естественным путем. 

За состоянием мальчика в отделении врачи наблюдали, ставили ему системы, стимулировали, чтобы кишечник двигался и помог избавиться от инородных тел. Но магниты выходить не желали. 

«Мы объяснили матери, что нужна операция. С 9 на 10 июля ребенок чувствовал себя хорошо, даже играл.  Утром на операционном столе обнаружили, что магниты привели к перфорации и перитониту кишечника. Операцию провели успешно, магниты все вытащили. Однако после операции  у ребенка на фоне шока остановилось сердце.  Час реанимационных мероприятий, сердце завели.  Но оно снова чуть позже  остановилось. Мы понимаем, какая это большая трагедия для семьи, но предотвратить или управлять шоковым состоянием невозможно», – заключил он.  
 

Родители обратились в полицию.  

#ребенок #больница #Костанайская область #магниты

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