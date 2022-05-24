Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Тревожные прогнозы по росту потребления воды в Казахстане обсудили в Правительстве
Диасов Ораз
корреспондент

Премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56%. При этом дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 куб. км в год, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными. Почти половина стока рек поступает из сопредельных стран. Эксперты прогнозируют, что водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56%. Дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 куб. км в год. К тому же мы наблюдаем продолжающийся цикл маловодия в бассейнах рек Казахстана. Это значит, что риски нехватки водных ресурсов в южных регионах страны повышаются», – сообщил Алихан Смаилов на заседании Правительства.

В этой связи, он заявил, что самым актуальным вопросом является эффективное использование воды.

Меж тем, добавил Смаилов, сегодня из забираемого для сельского хозяйства объема воды до полей доходит лишь 60%. Остальной объем воды теряется из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры.

«Требуются ремонт каналов, водохранилищ и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами. Акиматы должны держать на особом контроле данный вопрос и обеспечить своевременную реализацию дорожных карт по цифровизации и автоматизации водохозяйственных объектов. Важно стимулировать собственников каналов и водохранилищ при четком исполнении своих обязательств мерами господдержки на ремонт и совершенствование управления водными ресурсами. Также необходимо рационально распределять поливную воду. Акиматы должны на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди фермеров на предмет сокращения площадей влагоемких культур. Важно обеспечить бережное водопотребление, в том числе путем пересмотра тарифообразования на поливную воду», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Кабмина поручил Министерству сельского хозяйства проработать вопрос дифференцирования субсидий по возмещению услуг подачи воды в зависимости от способов полива, а Министерству национальной экономики – совместно с министерствами сельского хозяйства и экологии проработать вопрос введения платы за объем использованной поливной воды, а не за водопользование на 1 гектар поливных земель.

Алихан Смаилов уверен, что такой подход послужит повышению рационального использования воды.

Популярное

Все
Каким был туранский тигр, которого уже нет на планете
Некоторые нормы, предложенные для внесения в Конституцию РК, ранее уже действовали
Мангистаусцы, заявившие о фактах коррупции, разбогатели на сотни тысяч тенге
Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена
"Народный конгресс Казахстана" готовится стать политической партией
Долго ждали, быстро разобрали
Защититься от биоугроз
Незаконные схемы проведения госзакупок выявили в Кызылординской области
Птичку жалко...
О чем расскажет орнамент
Обводнение – дело рук человеческих
В интересах народа
От еврокубков до топ-чемпионатов: обзор главных событий европейского футбола
По пути перемен
Проверка готовности
Отключение безналичной оплаты, вода по 300 тенге и фастфуд – глава МОН высказался о школьных столовых
Энергию солнца – школе
Подвиг пулеметчицы
Отвечая на вызовы времени
Юные таланты: традиции и новации
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Мошенница набросилась на полицейских с ножом при задержании в Алматы
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Жестоко избивший жену в лифте астанчанин оказался сыном общественного деятеля
Паузу в переговорном процессе между Россией и Украиной эксперты считают опасной
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Новую уловку придумали мошенники в Instagram
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Не все так просто
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов

Читайте также

Правительство , Экономика , Сельское хозяйство
Казахстан продолжает сокращать посевные площади риса
Правительство , Энергетика
Как будут газифицировать северные и восточные регионы, реша…
Правительство , Экономика
Выработать четкую позицию по водной дипломатии поручил Прем…
Экономика
Свыше 670 тысяч наличных долларов пытались незаконно вывезт…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]