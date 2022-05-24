Тревожные прогнозы по росту потребления воды в Казахстане обсудили в Правительстве

Премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56%. При этом дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 куб. км в год, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными. Почти половина стока рек поступает из сопредельных стран. Эксперты прогнозируют, что водопотребление Казахстана к 2040 году вырастет на 56%. Дефицит водных ресурсов может достигнуть 12 куб. км в год. К тому же мы наблюдаем продолжающийся цикл маловодия в бассейнах рек Казахстана. Это значит, что риски нехватки водных ресурсов в южных регионах страны повышаются», – сообщил Алихан Смаилов на заседании Правительства.

В этой связи, он заявил, что самым актуальным вопросом является эффективное использование воды.

Меж тем, добавил Смаилов, сегодня из забираемого для сельского хозяйства объема воды до полей доходит лишь 60%. Остальной объем воды теряется из-за неудовлетворительного состояния инфраструктуры.

«Требуются ремонт каналов, водохранилищ и внедрение автоматизированного управления водными ресурсами. Акиматы должны держать на особом контроле данный вопрос и обеспечить своевременную реализацию дорожных карт по цифровизации и автоматизации водохозяйственных объектов. Важно стимулировать собственников каналов и водохранилищ при четком исполнении своих обязательств мерами господдержки на ремонт и совершенствование управления водными ресурсами. Также необходимо рационально распределять поливную воду. Акиматы должны на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди фермеров на предмет сокращения площадей влагоемких культур. Важно обеспечить бережное водопотребление, в том числе путем пересмотра тарифообразования на поливную воду», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Глава Кабмина поручил Министерству сельского хозяйства проработать вопрос дифференцирования субсидий по возмещению услуг подачи воды в зависимости от способов полива, а Министерству национальной экономики – совместно с министерствами сельского хозяйства и экологии проработать вопрос введения платы за объем использованной поливной воды, а не за водопользование на 1 гектар поливных земель.

Алихан Смаилов уверен, что такой подход послужит повышению рационального использования воды.