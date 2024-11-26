Три факсимильные копии древних книг времён Золотой Орды презентуют в Астане

Литература, Культура, История
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Дана Аменова
корреспондент

29 ноября в Национальном центре рукописей и редких книг Комитета архивов, документации и книжного дела МКИ в честь 800-летия Улуса Джучи состоится научная конференция на тему «800 лет Улусу Джучи: историческое наследие на стыке цивилизаций», сообщает Kazpravda.kz

Фото: архив КП

По информации организаторов, глава государства Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» подчеркнул значимость династии Джучи, он отметил: «Династия Джучи непосредственно влияла на судьбу Центральной Евразии на протяжении VI веков. Она стремилась создать единую цивилизацию на огромной территории. Великий Джучи определил многовековое направление развития народов, населявших Великую степь. Великий Улус поднял государственное управление на новый уровень».

На конференции будут обсуждаться историческое наследие Джучи-хана, его потомков, а также письменные памятники эпохи Золотой Орды. В рамках мероприятия участники обсудят актуальные вопросы исследования, перевода и введения в научный оборот древних источников, связанных с этим историческим периодом.

В рамках конференции будет представлена презентация трёх факсимильных копий древних книг времён Золотой Орды: «Шаджарат ал-атрак» (XV в., Библиотека Гарвардского университета Хаутан, США), «Кодекс куманикус» (начало XIV в., Библиотека Святого Марка, Италия) и «Мунтахаб ат-тауарих» Натанзи (XV в., Национальная библиотека Франции).

Эти редкие и ценные произведения, воссозданные с высокой точностью, позволяют исследовать особенности культуры, науки и письма той эпохи. Копии этих книг имеют важное значение для сохранения и популяризации наследия Золотой Орды, поскольку предоставляют ученым и широкой общественности возможность полностью ознакомиться с историческим наследием для проведения научных исследований.

Цель мероприятия – включает научное изучение исторического наследия Джучи-хана, его роли в истории Золотой Орды, политического и культурного развития региона.

Кроме того, важным аспектом станет обсуждение перевода оригинальных текстов с арабского, персидского и чагатайского языков и их внедрение в научный оборот, которые внесут большой вклад в понимание истории и культурного наследия того времени.

В конференции примут участие представители МКИ, исследователи Научного института изучения Улуса Джучи, Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, Нацмузея РК, представители СМИ, а также докторанты и магистранты.    

 

#книги #презентация #Джучи #копия

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