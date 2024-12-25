Три ключевых закона приняты в сфере защиты прав детей уходящего года

Общество , Итоги года
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Принятые в течение года новые нормы касаются сферы соцподдержки и безопасности детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметили в Минпросвещения, 2024 год стал важным этапом в сфере защиты прав детей в Казахстане, передает Kazpravda.kz

В госоргане напомнили, что в этом году были приняты три ключевых закона, которые сыграют важную роль в улучшении условий для подрастающего поколения, особенно в сфере социальной поддержки и безопасности детей.

Так, в феврале в закон о правах ребенка были внесены изменения, касающиеся внедрения института наставничества для детей-сирот. Теперь дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать на индивидуальную поддержку наставников. Этот проект уже активно реализуется: более 330 наставников работают в 17 городах страны, помогая детям лучше адаптироваться в обществе и подготовиться к самостоятельной жизни.

В апреле был подписан закон, направленный на обеспечение прав женщин и безопасность детей, который вступил в силу в июне. Закон включает более 70 поправок, ужесточающих ответственность за насилие в отношении детей и обеспечивающих их безопасность. Среди нововведений — закрепление функции контакт-центра «111», который круглосуточно предоставляет помощь, а также создание института региональных уполномоченных по правам детей. Закон вводит адмответственность за буллинг и запрет на высадку ребенка из автобуса, что повышает безопасность детей в общественном транспорте.

Также в этом году в Казахстане были сделаны важные шаги по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В декабре Сенат одобрил закон, который вводит новую форму семейного устройства для таких детей — профессиональную приемную семью, что улучшит условия их жизни и воспитания в стабильной среде. Также законодательно установлена штатная численность специалистов органов опеки — не менее одного на 5 тыс. детей, что повысит эффективность их работы. 

Еще одной новеллой стало расширение социальной помощи: теперь дети из уязвимых семей, обучающиеся в частных школах, будут получать необходимые школьные принадлежности и товары наравне с учениками государственных школ.

«Этот год стал годом значительных перемен для системы защиты прав детей в Казахстане. Принятые законы не только обеспечивают безопасность детей, но и создают условия для их полноценного развития, включая поддержку детей-сирот, детей из уязвимых семей и школьников, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Мы уверены, что эти шаги помогут построить общество, в котором каждому ребенку будет обеспечено светлое будущее», — подчеркнула глава комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Насымжан Оспанова.

Комитет также утвердил 14 новых нормативных правовых актов, включая постановления и приказы, направленных на усиление защиты прав детей и создание дополнительных механизмов поддержки подрастающего поколения.

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