Три медали завоевали казахстанские таеквондистки на турнире в Черногории

Золото, серебро и бронзу завоевали казахстанкие таеквондистки в Черногории, передает kazpravda.kz со ссылкой на Kazsports.kz.

Спортсменки успешно выступили на международном турнире Podgorica Open G-2 в Черногории.

Одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую медали завоевали подопечные Сауле Сардаровой.

В весе 46 кг не было равных Айдане Едильбаевой. Мария Севостьянова (57 кг) выиграла серебряную награду турнира. Нурай Бауыржанова стала обладательницей бронзовой медали в весовой категории 49 кг.

Данный результат помог казахстанкам войти в тройку лучших в командном зачете.

Соревнования прошли в Подгорице с 14 по 16 октября.