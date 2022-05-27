Общество
Трогательным эхом отозвалась трагедия из эпохи криминальных 90-х

Дело было в Лениногорске

Трогательным эхом отозвалась трагедия из эпохи криминальных 90-х.

Историей поделились в областном департаменте полиции. Все началось с видеообращения, поступившего из Самары. Жительница волжского города Надежда Лаврикова попросила от всего сердца выразить благодарность старшему следователю следственного управления Айдане Сериковой за профессионализм и человечное, неравнодушное отношение к ее семье. Айдана распутала жуткое преступление, совершенное в восточноказахстанском горняцком городе 26 лет назад.

– Сегодня это Риддер, а в 1996 году город еще назывался Лениногорском, – рассказали в департаменте. – Семья приняла решение перебраться в Россию. Надежда с маленькой дочкой уехали первыми, а глава семейства должен был прибыть позже – после того, как продаст оставшееся имущество.

Это обстоятельство и стало роковым. В переходные 90-е в Восточном Казахстане, как и на всем постсоветском пространстве, царил бандитизм: криминальные войны за сферы влияния, рэкет, грабежи… Мужчина нашел покупателя на свой автомобиль, оформил сделку. Получил оплату в 2 тыс. долларов. Но он и не подозревал, что нарвался... на хладнокровного убийцу.

Как рассказали полицейские, в тот же день новый владелец иномарки, 46-летний местный житель, нашел мнимый предлог, чтобы прийти к лениногорцу домой. Уголовное дело пока не рассмотрено судом, подробности произошедшего, а также имена преступников являются тайной следствия. Известно только, что мужчине накинули на шею веревку и душили, добиваясь признания, где спрятаны деньги. Человека жестоко убили.

– Несмотря на то что прошло 26 лет, следователь установила всех, кто причастен к данному преступлению, – пояснили в департаменте. – В настоящее время принято окончательное процессуальное решение. В материалах дела Айдана нашла письма, которые глава семьи написал жене и доченьке, но не успел отправить. В течение месяца она пробовала отыскать адресатов через социальные сети. И однажды ей повезло – откликнулась дочь лениногорца.

Письма, написанные на обычном тетрадном листке, очень простые и очень теплые. В каждой строчке – любовь к родным людям. «Смотрю на фотографии, – пишет мужчина. – Скоро приеду».

В ходе видеоконференцсвязи следователь рассказала супруге и дочке обстоятельства дела и пояснила: имя убийцы установлено. Письма, которые 26 лет назад остались неотправленными, спустя четверть века нашли своих адресатов в Самаре.

– Работа следователя предполагает объективность и хладнокровие, – отметили в департаменте. – Но человечность и эмпатию никто не отменял. По словам самой Айданы, она не могла не обратить внимания на эти письма. В них – история человека, его тоска по дочери и жене.

Сегодня от былого разгула криминала на востоке страны остались только архивные справки. В 2002 году Лениногорск стал Риддером. И извес­тен он не уголовными историями, а крупными горными производствами и богатой природой.

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