Цель – импортозамещение

По итогам 2023-го намеченная цель достигнута. В основной капитал региона вложено 1,1 трлн тенге, что выше показателя предыдущего года на 9,5%.

– Инвестиции в обрабатывающую промышленность составили 84,6 миллиарда тенге, рост – на 27,3%. Завершение 18 проектов общей стоимостью 56,9 миллиарда тенге позволило создать свыше 800 рабочих мест, – сообщил руководитель управления индустриально-инновационного развития Аскар Абишев. – В чис­ле этих проектов обогатительная фабрика компании ERG по переработке шламов Донского горно-обогатительного комбината, складируемых в отвалах с 1973 года. Стоимость объекта – 37,4 миллиарда тенге. В процессе переработки горнорудных отходов задействовано 270 обогатителей, они устраняют давнюю экологическую проблему.

Обеспечить внутренний рынок мобильными буровыми установками намерено ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования». На новом предприятии будет выпускаться 25 единиц техники в год. Производством нефтехимических реагентов занимаются в ТОО «Мунайхим ЛТД» (мощность – 1,5–2 тыс. тонн химической продукции в год).

По словам Аскара Абишева, план по привлечению инвестиций на 2024 год составляет 1,3 трлн тенге, он прошел декомпозицию в Правительстве республики. В его рамках предстоит реализовать 27 инвестиционных проектов на сумму 201 млрд тенге. Наиболее масштабным является строительство ветряной электростанции «Хромтау-1». ТОО «ЕРГ Кэпитал Проджектс» вкладывает в осуществление этой инициативы 110 млрд тенге.

Тема обеспеченности необходимыми энергетическими мощнос­тями не сходит с повестки дня, в ней заложен успех эффективного привлечения инвестиций для других проектов, важных не только для развития региона.

По данным управления энергетики и ЖКХ, инвесторы предлагают ряд проектов по созданию альтернативных источников энергии общей мощностью 500 МВт. В настоящее время потребляемая мощность региона составляет в среднем 904 МВт, в том числе от местных источников генерации – 499, от внешних – 405 МВт.

Исходя из динамики увеличения нагрузки, а также прогноза АО «KEGOC», к 2028 году объем энергопотребления может составить 1 270 МВт. Для обеспечения баланса электрической энергии в 2023-м на территории Актюбинской ТЭЦ построена газотурбинная установка с котлом-утилизатором мощностью 57 МВт.

Традиционные источники мощностью 80 МВт будут производиться дочерней компанией ERG. Проекты, которые позволят получить 585 МВт возобновляемых источников, планируют осущест­вить итальянские компании. Сроки строительства ветряных электростанций разные.

– В освоение месторождения Лиманное ТОО «КазГеоруд» вложит 45 миллиардов, в строительство фабрики сухой магнитной сепарации железных руд ТОО «ГРК Бенкала» – 10 миллиардов тенге. ТОО «KazFeltec» готовится к запуску первого в регионе завода теплоизоляционных строительных материалов на основе овечьей шерсти. Мощность нового производства – 2 100 тонн в год. Сумма инвестиций – 5,2 миллиарда тенге, будет создано 25 рабочих мест. Для увеличения объемов на Актюбинском рельсобалочном заводе в мае 2023 года модернизировали существующую сеть. В результате объем производства увеличился в 1,4 раза, выпуск рельсов вырос на 52 тысячи тонн.

Как сообщил далее руководитель УИИР, ERG, CNPC-Актобемунайгаз и Актобемыс на модернизацию и расширение своих предприятий запланировали выделить свыше 200 млрд тенге. В связи с этим в 2024 году общий объем в промышленности сложится на уровне 2,7 трлн тенге. Для привлечения новой волны инвес­тиций предусматривается создать специальную экономическую зону, это будет мультимодальный транспортно-логистический хаб. Разрабатывается его концепция.

Всего на территории области осуществляет деятельность 201 недропользователь. Наиболее важным обязательством для них являются отчисления на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры. Если на 2023 год план по отчислениям составлял 4,8 млрд тенге, а фактически – 4,5 млрд тенге, то на 2024-й обязательства составили 4,3 млрд тенге.

По итогам девяти месяцев 2023 года объем закупок товаров, работ и услуг недропользователей достиг 326 млрд тенге, в том числе от отечественных поставщиков – 189 млрд тенге (доля внутристрановой ценнос­ти составила 57,9%).

В рамках единой Карты индустриализации в области реализуются 13 проектов на сумму 1 139,4 млрд тенге с созданием 3 686 рабочих мест. В этом спис­ке – строительство цементного завода в Байганинском районе, золотоперерабатывающей фабрики и рудника на месторождении Юбилейное, фабрики по добыче ценных металлов, по переработке никель-кобальтовых руд, выпус­ку органических удобрений. В приоритете – замещение импорта отечественной продукцией.