Цель одна – здоровая нация

Касым-Жомарт Токаев неоднократно в своих программных выступлениях и оперативных поручениях указывал на необходимость развития в стране массового спорта. Инициатива Президента охватить как можно большее количество казахстанских детей бесплатными кружками и секциями воодушевила многих. Но реформа подушевого финансирования со временем получила как множест­во горячих сторонников, так и немало критиков.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, подводя промежуточные итоги нашумевшей реформы, считает, что теперь главная цель – как можно правильнее продолжить благое начинание.

– Безусловно, профессиональный спорт – престиж страны на международной арене, один из инструментов «народной дип­ломатии». Это очень важно. Но если мы говорим о шагах по формированию сильной, здоровой, патрио­тичной нации, о превентивной профилактической работе, то нет ничего важнее, чем массовый спорт, – отметил он.

Вчерашний мальчишка, занимавшийся в секции бокса рядом с домом, завтра – подросток-разрядник в ДЮСШ, а послезавтра – серьезный боец на молодежных соревнованиях международного класса...

Девочка-гимнастка – вполне возможно, будущая олимпийская чемпионка. Но главное, спорт для них – часть жизни, которую они не бросят никогда и которая поможет им не сломаться перед трудностями взрослой жизни.

– Третий год, как запущена данная программа, но вокруг системы подушевого финансирования никак не утихают страсти. Несмотря на это, проект дает положительные результаты, растут новые «звездочки». А ведь кроме прямой пользы реформа стала хорошим толчком для развития малого бизнеса. Сколько рабочих мест создано, сколько инициативных людей получили возможность для реализации своих предпринимательских талантов, – продолжает Ермек Маржикпаев.

Но так ли все хорошо на самом деле? Ведь мы много раз слышали о скандалах и судебных разбирательствах относительно реформы. Есть недовольные родители, жалующиеся на дефицит мест или некачественную работу государственных информационных систем.

На это глава профильного министерства справедливо замечает: как и любое начинание, реформа нуждалась в периоде, когда отрабатывались механизмы взаимодействия государства и общества, защиты бюджетных средств от недобросовестных дельцов. За это время выявлены недочеты и, исходя из допущенных ошибок, сделаны выводы, приняты меры по улучшению системы.

– Нужно отметить, что все платформы, которые обслуживают информационные потоки внутри системы подушевого финансирования, – не государственные. Они созданы казахстанскими IT-предпринимателями. Государство только использует возможности этих систем для реализации реформы. Ведь законодательство прямо запрещает трату бюджетных средств на разработку систем, если аналогичные решения уже сущест­вуют на национальном рынке. Это и экономия государственных средств, и создание конкуренции между командами программистов, – подчеркивает Ермек Маржикпаев.

Ценный инструмент развития

Время показало, что решение отбирать такие платформы на конкурсной основе дало позитивный эффект. В борьбе за работу в том или ином регионе разработчики информсистем постоянно совершенствуют свои продукты, повышают их безопасность и функ­ционал.

Например, одна из информсистем предусматривает регистрацию и подпись табеля родителем через электронную цифровую подпись, что привело к невозможности соз­давать «мертвые души» и незаконно получать бюджетные средства. Остальные были вынуждены последовать примеру.

Участвовать в реформе и получать ваучер на бесплатное посещение кружков и секций может только реальный родитель и его реальный ребенок.

– Недобросовестные поставщики, которые могли обмануть государство и получать средства на обучение несуществующих детей несуществующими тренерами, теперь не могут позволить себе такое. А ведь именно поэтому родители, которым не удалось вытащить «счастливый билет», и были уверены в негативном ходе реформы. Хотя нужно понимать: одновременно обеспечить всех детей правом бесплатного посещения кружков и секций бюджет не может, он не резиновый. Со своей стороны, понимая, что платные занятия – это огромная нагрузка на семейный бюджет, особенно в многодетных семьях, дальнейшее наращивание финансирования реформы мы видим одной из важных своих задач, – говорит глава министерства.

К концу 2022 года в реализации реформы по стране принимали участие 2 200 поставщиков. Свыше 200 тыс. детей смогли посещать бесплатно более 6 тыс. спортивных секций. На конец 2023-го уже 230 тыс. детей занимались в 7 тыс. секций.

Значительный рост числа охва­ченных детей был обеспечен за счет нового принципа «один ребенок – один ваучер», подразумевающего посещение либо спортивной секции, либо творчес­кого кружка. Тогда как вначале ребенок мог получить два ваучера, и многие родители справедливо возмущались, почему один ходит на два кружка, а другой лишен и одного.

Следующим фактором роста стал конкурентный принцип закупки услуг информсистем, который смог бы эти системы заставить совершенствоваться. Выше уже упоминалось, как введение ЭЦП и интеграции с рядом государственных баз данных привело к повышению прозрачности.

– Исходя из всего этого, считаю, что теперь мы на верном пути и должны продолжить выбранный курс. Инициатива Главы государства – сегодня прочная система, ценный инструмент развития массового спорта. Между тем по итогам 2023 года также будут сделаны выводы, скорее всего, внесем некоторые коррективы, – подытожил Ермек Маржикпаев.

Польза конкуренции

В ситуации с массовым детским спортом сработало и еще одно поручение Главы государства – о демонополизации экономики как способа развития конкуренции и повышения качества товаров и услуг. К середине 2022 года реализация инициативы по реформированию принципа финансирования госпрограмм в сфере культуры и спорта происходила на базе единственной информационной системы – ArtSport.

К сожалению, уже на тот момент контролирующие органы отмечали в ней ряд недостатков. Платформа, на которой осущест­влялся информационный обмен, не была интегрирована с государственными базами данных, и проверять данные, вносимые в систему пользователями, было невозможно. Не проходила она в начале своего существования и испытания на информационную безопасность, как того требует законодательство.

Это привело к искажениям и злоупотреблениям. К ответственности привлечены десятки поставщиков и чиновников. Где-то вскрылись злоупотреб­ления, для выявления которых в системе не существовало возможности, где-то уголовные дела стали следствием пробелов в самой архитектуре.

– На основе этих факторов, как я понимаю, и возникло решение дать акиматам право самим выбирать наиболее продвинутые с точки зрения потребностей регионов продукты. Правительство кинуло клич казахстанским айтишникам с просьбой предложить свои наработки для улучшения системы подушевого финансирования. У нас уже был опыт разработки крупных информационных систем, и мы приняли решение помочь государству и малому бизнесу, разработав альтернативу ArtSport, – рассказывает директор ТОО «QazTiqet» Сауле Жумажанова.

Это разработчик новой информационной системы Damubala, которая приступила к работе только год назад, после решения властей о закупке услуг по технологичес­кому обеспечению реформы на конкурентной основе. Сегодня через эту систему получают свои ваучеры чуть менее 70% детей во всем Казахстане.

Если общее финансирование спорта в 2023 году превысило 44 млрд тенге, то через платформу Damubala из них были распределены 31,6 млрд тенге на 137 тыс. ваучеров. Примерно такие же цифры значатся в разделе «Культура».

В ряде регионов услуги Damubala предоставлялись бесплатно, когда понадобилась срочная замена старой системы, как, например, в Астане или Алматы.

По словам Сауле Жумажановой, были трудности с переносом данных – по закону он невозможен, и родители заново регистрировали детей в новой системе, а акимат на основе своей документации подтверждал наличие у них ваучера. Это позволило актуализировать данные, избавиться от «мертвых душ». Новые интеграции вскоре позволят проверять тренеров на судимость.

– Мы первыми ввели регистрацию и подписание табелей ЭЦП, прошли испытания на информационную безопасность, что позволило полноценно подключиться к госбазам данных и проверять информацию, которую поставщики и родители вносят в систему. Сейчас невозможно из воздуха создать тренера или детей, на которых перечисляются бюджетные деньги, – поясняет разработчик. – Нами введен принцип постоянного хранения всех копий всех финдокумен­тов, что делает нереальными истории, когда после ухода ребенка из кружка и исключения его из системы исчезала вся финансовая история по нему.

Напряжение спадает

Особенно громко ситуации с бесплатными кружками и секциями обсуждаются в Астане и Алматы. Столице и по статусу положено быть «впереди планеты всей». Но можно ли так сказать о реализации реформы подушевого финансирования, мы спросили у заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Астаны Еркегали Корбозова.

– Сегодня мы работаем намного спокойнее, без особых проблем и пробуксовок. Не скрою, был период, когда пришлось тяжело. Это, преж­де всего, время перехода на новую информационную платформу. Людей всегда пугает новое, и голосов «против» было немало, – отвечает он. – Но время – лучший судья, и сейчас подавляющее количество поставщиков и родителей довольны нашей работой. Мы осуществили несколько раундов выдачи ваучеров и постановки детей в очередь на их получение.

В управлении уверяют, что повысилось и качество услуг для детей. Наряду с постоянным контролем условий со стороны операторов переход на другое IT-решение позволил отсеять тех поставщиков, кто недовыполнял требования к заявке. Да и фальшивые данные теперь уже акимату не предоставишь благодаря интеграции с базами, содержащими верифицированные сведения.

– То есть реформа в Астане стала идти справедливее. Но не всем это по нраву. Есть группы активис­тов, которые пытаются давить на власть, лоббируя то отмену результатов записи в очередь, если в их секции записалось меньше детей, чем к кому-то другому, то открытие записи до рассмотрения заявок на работу новых поставщиков. Понятно, что город не может одновременно дать ваучеры всем желающим, денег в бюджете не хватит. Так появляются и рассерженные родители, которых эти «лоббисты» приводят потом под двери акимата, – объясняет Еркегали Корбозов.

Тем временем верификация спис­ков позволила существенно увеличить количество охваченных детей. Свыше 22 тыс. получили ваучеры только за счет этого.

На 2024 год в Астане запланировано финансирование на спорт в размере 4,9 млрд на 26 тыс. ваучеров, на культуру – 4,3 млрд, тоже на 26 тыс. ваучеров. Этого хватит, чтобы обеспечивать нынешние потребности, заверяют в акимате. И обещают при увеличении бюджетных поступлений инициировать дальнейшее расширение программы.

Что касается Алматы, то в реализации этой реформы там пошли своим путем, организовав управление и бюджетирование процесса по районам.

– По инициативе акима было принято решение обеспечить работу программы в разрезе районов, передав функции управления в районные акиматы. Это было сделано, чтобы максимально обеспечить гибкость и повысить скорость реагирования на запросы, обеспечить удобство в пользовании системой. Ведь человеку со своим вопросом легче прийти по месту жительства. Да и точек реагирования на проблемы стало восемь вместо одной – городского управления, – рассказала председатель общественного объединения «Совет предпринимателей города Алматы «Әділетті Ұрпақ» Айгуль Бижанова.

Такой подход обеспечил качест­венную обратную связь поставщиков, а их в Алматы 738, с властью, позволил вести нормальный диалог по поводу планирования совместных шагов, финансирования и развития реформы. Удалось увеличить охват детей, даже без дополнительных средств.

Она также отмечает, что переход на новую платформу серьезно почистил списки претендентов на ваучер. Искажения, которые были технологически возможны при работе на старой информационной системе, ушли в прошлое.

В 2023 году на спорт бюджет Алматы составил 8,3 млрд тенге (47,5 тыс. ваучеров). На культуру – 7,7 млрд тенге (42,5 тыс. ваучеров).

– Мы серьезно повысили качест­во работы кружков и секций, улучшаем условия, в которых занимаются дети. Поставщиков много, но все, как говорится, находятся в контакте с уполномоченным органом, – заверяет Айгуль Бижанова. – Полная автоматизация очереди и выдачи ваучеров без возможности вмешательства со стороны человека снизила напряжение. Ведь раньше приходилось слышать, что кто-то использует реформу в своих интересах. Ну и самое главное для нас состоит в том, что серьезно увеличилось число детей, охваченных реформой. А это значит, растет здоровое, развитое во всех отношениях поколение алматинцев. Наши дети успешно выступают во многих конкурсах и соревнованиях, занимают призовые места.