Центр генерации новых идей

Руководство страны предпринимает сегодня конкретные действия по укреплению потенциала научных организаций, повышению статуса ученых, поддержке университетов и исследований на всех уровнях. Наука наконец-то становится важным фактором экономического развития, расширяется реальное сотрудничество научных организаций и бизнеса.

Серьезным испытанием стало это время и для меня лично. Ведь ровно год назад, 9 декаб­ря 2022 года, я переступил порог Национального центра государст­венной научно-технической экспертизы в качестве первого руководителя. Прошел год, и пора оценить результаты всей команды.

Главная задача состояла в том, чтобы сохранить преемственность лучших практик и традиций, сложившихся в организации, обеспечить эффективное выполнение стоящих перед центром задач.

Одна из основных его функ­ций, отраженная, к слову, в самом названии, – организация и проведение государственной научно-технической экспертизы. На данный момент нашими сотрудниками обеспечено рассмотрение 3 736 заявок на выполнение научных и научно-технических работ. Подготовлено 10 187 экспертных заключений, включая отчеты по программно-­целевому и грантовому финансированию.

Всего в текущем году проведено 13 конкурсов по программно-­целевому и грантовому финансированию.

Среди основных направлений совершенствования ГНТЭ можно отметить внедрение автоматизации. Подбор и назначение экспертов для проведения государственной научно-технической экспертизы, рассмотрение заявок в рамках конкурсов на грантовое финансирование проводятся методом случайной выборки через автоматизированную информационную систему АИС «НЦГНТЭ», что исключает человеческий фактор. Впереди – использование технологии блокчейн и искусст­венного интеллекта.

Время подачи конкурсных заявок – один из наиболее напряженных и ответственных периодов в нашей работе. Возникает очень много текущих вопросов, все телефонные линии оказываются перегруженными. Поэтому мы практикуем онлайн-встречи с заявителями, коммуникации через социальные сети, используем все возможности, для того чтобы быть всегда на связи.

Несмотря на большую нагрузку, мы достойно справились с задачей обеспечения государст­венной научно-технической экспертизой всех конкурсных программ и проектов, а также отчетов по их выполнению.

Организация работы нацио­нальных научных советов (ННС) – еще одно важное направление работы центра. В 2023-м было организовано 111 заседаний ННС. 389 их решений направлены в уполномоченные органы.

Заседания ННС проходят в онлайн-формате с трансляцией в режиме реального времени на странице центра в социальных сетях Facebook и YouTube. Проводится открытое голосование членов ННС.

В ходе заседаний ННС были рассмотрены и даны ответы на 952 обращения от физических и юридических лиц по научным и научно-техническим проектам⁄программам.

АО «НЦГНТЭ» осуществляет государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, отчетов о научной и научно-технической деятельности, диссертаций PhD и формирует фонды, являющиеся национальным информационным ресурсом.

За минувший год фонды НЦГНТЭ существенно пополнились – это пополнение представляет собой 1 139 научных, научно-технических программ, 23 528 научных, научно-технических проектов, 44 665 отчетов по научным проектам, 3 431 краткое сведение о реализации проектов в рамках ГФ, 2 770 результатов научной и научно-технической деятельности, 28 696 диссертаций, защищенных в Республике Казах­стан (кандидатские, докторские, РhD). Наши фонды, по сути, являются банком хранения информации о всей научной и научно-технической деятельности, осуществляемой в стране.

Одно из важных направлений работы АО «НЦГНТЭ» – мониторинг научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации. Эта процедура позволяет в режиме реального времени отслеживать ход работ, их соответствие планам и графикам.

В 2023 году осуществлен мониторинг тысячи научных проектов и программ в рамках конкурсов грантового, программно-­целевого финансирования и внеконкурсных процедур, 66 проектов коммерциализации РННТД. Данный процесс критически важен для обеспечения контроля использования средств налогоплательщиков на конкретные научные проекты.

Во исполнение поручения Главы государства по созданию Казахстанского индекса научного цитирования (КазИНЦ) в текущем году подготовлена демоверсия информационного ресурса. В настоящее время ведется усовершенствование его функционала, продолжается работа по формированию базы и актуализации.

В КазИНЦ содержатся данные из 184 казахстанских научных журналов, это более 200 тыс. статей и свыше 900 тыс. ссылок. С 2008 года по этим данным рассчитывается импакт-фактор для реферируемых журналов.

Уверен, все ученые, научные организации, коммуницирующие в последнее время с нашей организацией, знают о работе Автоматизированной информационной системы (АИС) НЦГНТЭ.

АИС стала своеобразной визитной карточкой центра. Прак­тически все основные процессы, связанные с целями и задачами НЦГНТЭ, оцифрованы и взаимосвязаны друг с другом. Это не только позволило работать более эффективно, но и свело к минимуму возможные коррупционные риски.

Таким образом, я считаю, что команда центра успешно справляется со своими главными задачами – оказанием необходимых услуг казахстанскому научному сообществу, как отдельным ученым, так и научным организациям.

Эта работа продолжается постоянно, мы готовим предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы по проведению государственной научно-технической экспертизы, работе ННС, учету всех проводимых в стране научных исследований и публикаций.

Также мы рассматриваем АИС НЦГНТЭ не просто как внут­реннюю корпоративную информационную систему, а как основу для создания Единой информационной системы науки Казахстана (ЕИСНК), которая охватит все сферы и организации, вовлеченные в научную деятельность, будет интегрирована с государственными базами данных физических и юридических лиц, крупнейшими международными базами данных научной информации. Эта работа уже ведется.

Важно отметить, что в текущем году нами был сделан акцент на усиление аналитического компонента в работе НЦГНТЭ. К сожалению, такая сложная отрасль экономики, как наука, в последнее время сама осталась без качественной профессиональной аналитики. Огромный массив научно-технической информации, который сконцентрирован в центре, требует не только системного хранения, но и изучения, анализа.

Именно этим будет заниматься созданный при НЦГНТЭ Центр научно-технической информации. О том, что аналитика в сфере науки востребована, можно судить по заинтересованным откликам и обсуждению выпущенного в 2023 году аналитического доклада «О состоянии и направлениях развития науки в Республике Казахстан по итогам 2020–2022 годов».

В докладе обобщена информация о состоянии научно-технической сферы и инновационной деятельности в РК в 2020–2022 годах, отражена результативность исследований и разработок, показаны наиболее перспективные направления казахстанской науки. Материал был подготовлен на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, данных государственной регистрации заявок, проектов и отчетов о ходе реа­лизации НИР (НЦГНТЭ), информационных ресурсов Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier).

Новым направлением в работе АО «НЦГНТЭ» в этом году стало расширение сотрудничества с крупными госкомпаниями и агрегаторами средств НИОКР. Я уверен, мы сможем изменить сложившуюся практику, когда научные исследования, проводимые крупными госкомпаниями, не проходят единую стандартную оценку в виде процедуры государственной научно-технической экспертизы. Наука в современном мире не должна ограничиваться границами и барьерами, в том числе корпоративными.

Мы встретили понимание руководства ведущих компаний и на сегодня уже заключили меморандумы о сотрудничестве с ЦНТИ «Самғау» ФНБ «Самрук-Қазына», TechGarden, MOST IT HUB, Казахским институтом нефти и газа. Первые научно-исследовательские проекты ЦНТИ «Самғау» уже прошли экспертизу в центре.

По этому принципу мы планируем работать с проектами НИОКР, которые будут финансироваться недропользователями через отчисление 1% от валового годового дохода. Так будет обеспечена открытость и прозрачность распределения этих средств на научные исследования.

В целом, уверен, все научные, научно-технические проекты, в финансировании которых используются средства государст­венного бюджета, должны проходить единую процедуру государственной научно-технической экспертизы. Данный процесс не должен зависеть от воли отдельных руководителей госкомпаний, а должен быть регламентированным законодательством. Этот вопрос я поднимал в публикациях в ведущих рес­публиканских СМИ и получил поддержку от представителей научного сообщества страны.

Еще одно направление, которое в последние годы по разным причинам фактически не реализовывалось, касается расширения международного сотрудничества в сфере науки и научно-технической информации. Игнорируя этот аспект, мы теряем возможность стать лидером Центрально-Азиатского региона в сфере научного сотрудничества. У нас в наличии имеются большой потенциал и ресурсы.

В настоящий момент мы установили плодотворные контакты в сфере научно-технической информации с коллегами из Китая, продолжаем развивать связи с российскими коллегами, Международным центром научно-технической информации, планируем укрепить связи с коллегами из Японии.

Очевидна заинтересованность в сотрудничестве со стороны коллег по региону: Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана. Планируем расширить сотрудничество с компанией Elsevier. Сегодня международная ситуация складывается в нашу пользу, и мы не должны упускать такую уникальную возможность.

У нас – большие планы, успешная реализация которых зависит от усилий всех представителей казахстанского научного сообщества. Поэтому я призываю коллег к открытому диалогу, обмену мнениями, предложениями, идеями.

В Казахстане более 20 тыс. сотрудников научной сферы, и все их рекомендации крайне важны. АО «НЦГНТЭ» имеет достаточный потенциал, чтобы стать центром генерации новых идей, сотрудничества науки и бизнеса, объединяющим ученых разных поколений, представителей государственных структур, бизнеса, образования.