фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Полноформатный диалог

Древний Самарканд 3–4 апреля принимал у себя историческую встречу – здесь состоялся первый саммит «Цент­ральная Азия – Европейский союз». Участие в нем приняли Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, а также президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Сотрудничество ЦА и ЕС последовательно развивается на протяжении более трех десятилетий. За это время каждая из стран центральноазиатской пятерки наладила достаточно крепкие отношения с Евросоюзом на двусторонней основе. Особенно тесные связи с ЕС выстроил Казахстан. Наша республика еще в 2015 году вывела взаимодействие с ЕС на уровень расширенного партнерства и сотрудничества, став первым государством региона, заключившим с европейской стороной соответствующее соглашение (СРПС между РК и ЕС вступило в силу в 2020-м).

Евросоюз является основным торговым партнером Центральной Азии, но при этом порядка 80% товарооборота ЕС и ЦА приходится именно на нашу страну. В 2024 году объем двусторонней торговли РК и ЕС составил порядка 50 млрд долларов. За 20 лет совокупный объем европейских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 200 млрд долларов (это почти половина всех ПИИ за этот период). В нашей стране работают свыше 3 тыс. европейских компаний.

Вместе с тем, учитывая процессы внутрирегиональной интеграции в ЦА, все большее значение приобретает именно многосторонний формат сотрудничества. Сегодня взаимодействие между странами Центральной Азии и Европейским союзом реализуется в рамках Стратегии ЕС по ЦА и Совместной дорожной карты по активизации взаимодействия (принята в 2023 году). Спектр направлений, охваченных в документах, весьма широк – от укрепления политического диалога и экономических связей до решения общих проблем безопасности и расширения гуманитарных контактов.

Институциональная база для такого взаимодействия есть, она постоянно укрепляется и демонстрирует, так сказать, качественный рост. Политический диалог выходит на новый уровень, становится активнее, придавая импульс процессам сотрудничества на всех треках. Напомним, что в 2022 и 2023 годах уже проходили встречи в формате ЦА + ЕС с участием президентов стран Центральной Азии и главы Европейского совета.

Но стоит обратить внимание, что мероприятие в Самарканде позиционируется как первый полноформатный саммит «Центральная Азия – Европейский союз», потому что в нем впервые принимают участие главы обоих ключевых политических институтов ЕС – и Европейской комиссии, и Европейского совета. Это подчеркивает возрастающую роль ЦА в мировых процессах и стратегическое значение региона для ЕС, а также демонстрирует, что заинтересованность в углублении многопланового сотрудничества взаимная, и развиваться оно будет в интересах всех участников. Синергия потенциала ЦА и возможностей ЕС будет способствовать устойчивому развитию и процветанию обоих регионов.

– Политическая стабильность, устойчивое экономическое развитие и поистине дружественные отношения народов Центральной Азии создали благоприятную атмосферу для продвижения межрегионального стратегического партнерства с Европейским союзом. В условиях стремительных геополитических изменений и нарастающих глобальных вызовов сотрудничество между Центральной Азией и Европейским союзом приобретает особую актуальность, – подчеркнул, в частности, Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите.

Экономика, энергетика, критическое сырье

Как отметил Президент Казахстана, встреча в Самарканде – хорошая возможность превратить общие устремления Центральной Азии и Европейского союза в практические шаги, опираясь на взаимное доверие, уважение и долго­срочное стратегическое видение. В этом контексте он предложил ряд ключевых направлений сотрудничества, на которых стоит сосредоточить дальнейшие усилия.

Первоочередной приоритет, по мнению Главы государства, – это укрепление торгово-экономических связей.

– По мере углубления взаимосвязанности наших экономик открываются новые перспективы для диверсификации и развития производств с высокой добавленной стоимостью. Казахстан в состоянии нарастить экспорт в страны Европейского союза по 175 товарным позициям на сумму свыше двух миллиардов долларов, – отметил он. – Рассчитываем, что в ближайшем будущем казахстанские производители смогут получить доступ на рынок ЕС для поставки животноводческой, молочной продукции и других высококачественных органических товаров.

Для финансирования таких проектов Президент призвал европейские компании использовать платформу Международного финансового центра «Астана».

Критически важным направлением сотрудничества является также энергетика – как традиционная, так и «зеленая». Так, Казахстан остается надежным поставщиком углеводородов в Европу, на долю нашей страны приходится около 13% всего импорта нефти Европейского союза, основная часть которого идет через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

– Мы высоко ценим поддержку Евросоюза, направленную на обеспечение стабильного и долгосрочного функцио­нирования данного консорциума, и при этом развиваем альтернативные маршруты транспортировки сырья, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Казахстан реализует проекты в сфере возобновляемой энергетики и экологически чистого топлива: наращиваются мощности ветровой и солнечной энергетики, развиваются проекты по производству «зеленого» водорода совместно с давними европейскими партнерами, такими компаниями, как Total, Eni, Svevind и другие.

– Кроме того, Казахстан совместно с Узбекистаном и Азербайджаном приступает к работе над масштабным проектом строительства линии передачи «зеленой» энергии через Каспийское море с дальнейшим выходом на европейские рынки, – сообщил Президент.

В целом, как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на саммите, Казахстан активно продвигает инициативы по декарбонизации и играет важнейшую роль в производстве чистой энергии. В частности, наша страна обеспечивает около 40% мировых поставок ядерного топлива.

В 2024 году в Казахстане был создан Региональный проектный офис по вопросам изменения климата и «зеленой» энергетики. Эта инициатива направлена на решение задач в области управления водными ресурсами, развития возобновляе­мой энергетики, адаптации к изменению климата и сохранения биоразнообразия. По всем этим направлениям Казахстан намерен продолжать тесное взаимодействие с европейскими партнерами.

Стратегическое значение приобретает также сотрудничество в области редкоземельных материалов.

Сегодня Казахстан производит 19 из 34 видов сырья, необходимых для экономики Евросоюза (включая уран, титан, медь, литий, кобальт, вольфрам и многие другие). В рамках соглашений с ЕБРР наша страна также вовлечена в процесс реализации совместных проектов по геологоразведке, внедрению передовых и устойчивых практик в горнодобывающей отрасли.

– С целью максимального использования имеющегося потенциала полагаю возможным создать Региональный исследовательский центр по редкоземельным металлам в Астане. Такой центр мог бы стать источником актуальной информации для предприятий и инвесторов о доступных месторождениях, технологиях и их разработках, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Транспортная связанность, новые технологии

Абсолютно важной задачей назвал Президент Казахстана расширение трансконтинентальной взаимосвязанности. По его мнению, при наличии необходимой инфраструктуры и скоординированных действий государств региона Центральная Азия может стать процветающим транзитным узлом, обеспечивая эффективные цепочки поставок между Востоком и Западом. Касым-Жомарт Токаев также поддержал стратегию ЕС Global Gateway, которая способствует расширению устойчивых транспортных связей в регионе.

В последние несколько лет Казахстан активно развивает Транскаспийский международный транспортный маршрут, и этот проект также стабильно поддерживается Евросоюзом. Так, в прошлом году Казахстан и ЕС запустили Координационную платформу по развитию Среднего коридора (она базируется в Астане). А в марте этого года Европейский инвестиционный банк и Банк развития Казахстана подписали кредитное соглашение на сумму 200 млн евро для развития транспортной инфраструктуры вдоль Транскаспийского маршрута.

Усилия по развитию ТМТМ уже дают результаты: в 2024 году объем контейнерных перевозок по нему вырос на 62%, составив 4,5 млн тонн. К 2027 году планируется нарастить грузопоток до 10 млн тонн.

Цифровые технологии и развитие искусственного интеллекта также становятся важнейшей составляющей много­планового сотрудничества.

– Казахстан активно инвестирует в эти сферы, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. – В начале года в нашей стране соз­дан Международный консультативный совет по искусственному интеллекту при Президенте. В Казахстане реализуется программа по подготовке 100 тысяч

IT-специалистов. В Астане создается высокотехнологичный центр Alem.AI, который будет содействовать внедрению инноваций, созданию стартапов и проведению исследований в данной области. Мы также запустили Венчурный фонд для ускоренного развития искусственного интеллекта. Через инициативу Team Europe Европейский союз оказывает поддержку странам Центральной Азии в развитии сотрудничества в сфере цифровых технологий. Казахстан готов к сотрудничеству и обмену опытом. В этой связи предлагаю запустить на базе Astana Hub Инновационный кампус «Центральная Азия – Европейский союз», – добавил он.

Отдельно Глава государства упомянул о важности дальнейшего развития партнерства в сферах образования и науки. Казахстан и ЕС активно сотрудничают в рамках программ Erasmus+, Horizon Europe и других инициатив. С рядом европейских государств у нашей страны действуют стипендиальные и грантовые программы, и, по мнению Президента РК, эту практику надо расширять.

– Предлагаем разработать программу «Erasmus+ для Центральной Азии» с акцентом на подготовку специалистов в таких приоритетных отраслях, как искусственный интеллект, управление водными ресурсами, биотехнологии и другие, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Безопасность и развитие

Отдельно Президент Казахстана остановился на вопросах обеспечения международной безопасности и стабильности как ключевого фактора устойчивого развития. Он подчеркнул, что Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая Европейский союз.

Напомнив о росте глобальной нестабильности, Президент заявил о необходимости проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий. В год 80-летия ООН он призвал все страны направить усилия на соблюдение Устава Всемирной организации и общепризнанных принципов международного права, а также поддержать деятельность Генерального секретаря Антониу Гутерриша.

Также Касым-Жомарт Токаев высказался в поддержку переговорного процесса по Украине.

– Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы, – подчеркнул он.

В завершение выступления Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников мероприятия и европейских партнеров за поддержку инициативы по созданию в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. По его мнению, данный центр будет эффективно служить продвижению универсальной «Повестки-2030», а также способствовать решению актуальных социальных, экономических и экологических вопросов в регионе.

...Лидеры Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, главы Европейского совета и Европейской комиссии также представили свое видение перспективной повестки взаимодействия между Центральной Азией и Европейским союзом в новых геополитических и экономических условиях.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, отметила, что саммит в Самарканде открывает новую главу в многолетней дружбе между Европой и Центральной Азией. Она отметила важность выстраивания долгосрочного стратегического партнерства, установления более глубоких связей между двумя регионами, что будет способствовать созданию новых возможностей для сотрудничества по всему спектру взаимодействия.

– Надежные партнеры никогда не были так важны. Наше стратегическое партнерство – это обязательство поддерживать друг друга, – отметила глава ЕК.

Она также сделала акцент на важности развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, сотрудничества в области критического сырья, чистой энергетики, цифровой взаимосвязанности. Урсула фон дер Ляйен также объявила о новом пакете инвестиций в регион ЦА в размере 12 млрд евро в рамках инициативы Global Gateway.

Перед лицом глобальных климатических угроз

Примечательно и то, что саммит в Самарканде сопровождался проведением Международной конференции «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз», в которой также приняли участие президенты стран ЦА, руководство Евросовета и Еврокомиссии, глава ЕБРР, а также представители ООН – заместитель Генерального секретаря, исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам Анаклаудия Россбах и исполнительный секретарь ЕЭК ООН Татьяна Молчан.

Вопросы устойчивого развития, «зеленая» повестка, борьба с изменением климата и адаптация к его последствиям – это большой и важный блок в сотрудничестве стран региона с международными партнерами, в том числе с ЕС. Так что конференция стала своего рода тематической «панельной сессией» саммита – стороны не только говорили о вызовах, которые стоят перед регионом (и миром в целом) в связи с климатическим кризисом, но и обсуждали совместные поиски ответов на них.

Казахстан со своей стороны выделяет это направление как одно из приоритетных в государственной политике. Аналогичного подхода придерживаются и другие страны ЦА, что неудивительно, учитывая уязвимость региона перед климатическим кризисом: температура здесь растет в два раза быстрее, чем в среднем по миру, участились экстремальные погодные явления, идет таяние ледников, опустынивание, растет дефицит воды...

– Такая ситуация подтверждает необходимость скоординированных действий всех государств региона, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выступая на конференции. – Принимаемые нами климатические решения должны четко коррелироваться с национальными стратегиями и обеспечивать качественную синергию для полноценного развития региона. Мы должны найти правильный баланс между ростом наших экономик и климатической повесткой. В этой связи хотел бы проинформировать вас о том, что мной поставлена задача произвести посадку новых деревьев по всей территории Казахстана. Кроме того, осуществляется специальная программа защиты и сохранения лесов, проводится кампания «Таза Қазақстан», имеющая своей целью привитие экологического сознания прежде всего подрастающему поколению. Вместе с Узбекистаном мы работаем по озеленению дна Аральского моря, – сказал Глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, климатическая повестка Казахстана вбирает в себя приоритеты регионального сотрудничества, прагматичные амбиции и международное взаимодействие. Наша республика вносит вклад в глобальные усилия по поддержке уязвимых стран и рассматривает «зеленый» переход как стратегический приоритет.

В этой работе центральное место занимает развитие возобновляемой энергетики, чистых источников. Так, в Казахстане реализуется один из крупнейших в мире проектов по производству «зеленого» водорода. В партнерстве с ведущими мировыми корпорациями запущены проекты по производству ветряной и солнечной энергии. Казахстан уже является одним из крупнейших мировых производителей урана и планирует строительство собственных атомных электростанций для укрепления энергетической безопасности и сокращения углеродных выбросов.

Также Президент подчеркнул, что обширные степи Казахстана открывают огромные возможности для углеродного земледелия и восстановления экосистем.

Редкоземельные элементы создают основу для развития чистых технологий, и Казахстан располагает значительными запасами многих критических сырьевых материалов, а также обладает полным перерабатывающим циклом.

– Вода – это растущая проблема для нашего региона как минимум по двум причинам. За последние 20 лет доступность воды на душу населения снизилась на 30 процентов. При этом 70 процентов региональных водных ресурсов являются трансграничными. Именно поэтому нам необходима поддержка международного сообщества в развитии водосберегающих технологий, «умного» полива и гидрологического мониторинга. Мы продвигаем давнюю идею создания Центрально-Азиатского водно-энергетического партнерства, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Затронул Глава государства также вопросы биоразнообразия и сохранения уникальных и исчезающих видов, обитающих в Центральной Азии. Он сообщил о своем решении создать в Казахстане Международный фонд биоразнообразия.

– Убежден, что глобальные усилия по «зеленому» переходу дают всем нам уникальный шанс на лучший, чистый, безопасный и процветающий мир. Но для этого мы должны обеспечить как государственное, так и частное финансирование климатических целей в реальных масштабах. Это позволит снизить риски необходимости работы по смягчению последствий, инвестировать в «зеленую» энергетику и построить прибыльную устойчивую экономику. В противном случае переход к углеродной нейтральности будет поставлен под угрозу. Чтобы предотвратить это, мы должны удвоить наши усилия, умножить и расширить наше партнерство. Ни одна страна не сможет пройти столь долгий и сложный путь в одиночку, – подытожил свое выступление Президент Казахстана.

...После участия в климатической конференции Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Европейского совета Антониу Кошта и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также осмотрели выставку Aral Culture Summit.

Данная площадка демонстрирует инициативы, направленные на восстановление экосистемы Арала, сохранение культурного наследия региона и содействие устойчивому развитию.

Визуальные, сенсорные и интерактивные элементы экспозиции рассказывают о природном и культурном богатстве Приаралья.