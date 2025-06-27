фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Столица Беларуси в эти дни принимает очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (оно состоится сегодня, 27 июня), а также ставший ежегодным Евразийский экономический форум (ЕЭФ). Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для учас­тия в обоих мероприятиях.

Вчера Глава государства выс­тупил на пленарном заседании ЕЭФ-2025, тема которого в этом году – «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Евразийский экономический форум показал себя как значимая платформа для содержательного диалога по ключевым вопросам развития интеграционного объединения. Он также выразил уверенность, что озвученные в рамках мероприятия идеи и предложения будут способствовать дальнейшему укреплению союза в интересах всех стран-участниц.

– Сегодня на пороге нового этапа своего развития союз по праву занимает позицию одного из крупнейших объединений Евразии с совокупным экономическим потенциалом в 2,6 триллиона долларов. В прошлом году объем взаимной торговли достиг очередного рекордного значения – 98 миллиардов долларов, почти вдвое превысив показатель 2015 года. При этом темпы роста совокупного ВВП наших стран уже второй год подряд опережают среднемировые показатели. Сегодня наше объединение продолжает укреплять свой международный авторитет, становясь все более значимым субъектом глобальной экономической системы. Дальнейшее развитие ЕАЭС должно строиться, на наш взгляд, на принципах равноправия, взаим­ной выгоды и прагматизма, служить интересам экономик наших государств. Интеграция сама по себе не приносит искомых результатов, поскольку это итог совместной работы по поиску взаимоприемлемых компромиссов, – подчеркнул Президент.

Глава государства, выступая на форуме, ответил на вопрос модератора о перспективах цифровых технологий в торговле между странами ЕАЭС.

– Современные вызовы требуют от нас новых подходов к экономичес­кому развитию, и ключевую роль здесь играют цифровые технологии, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. – В целом цифровизация и искусственный интеллект входят в перечень приоритетов нашей государственной политики. Электронная коммерция, цифровой документооборот, автоматизированные системы управления и логистики уже стали неотъемлемыми элементами экономик стран ЕАЭС. Они позволили существенно сократить издержки, ускорить движение товаров и упростить доступ бизнеса к общему рынку.

В целом, как отметил Президент, мы все являемся свидетелями стремительных изменений в мире в результате тотальной цифровизации, лежащей в основе фундаментального технологического сдвига. И в центре этого процесса находится искусственный интеллект – технология, которая не просто повышает производительность, а трансформирует сам принцип работы экономики, государства и общества.

– Уже сегодня ИИ внедряется в такие традиционные сферы, как коммуникации, транспорт, энергетика, производство, здравоохранение и образование. Есть, конечно, и негативные моменты, связанные с внедрением искусственного интеллекта. Вот ChatGPT, студенты пользуются этим инструментом, говорят, что и некоторые политические лидеры прибегают к ChatGPT, чтобы он им помог составить надлежащую речь, но думаю, что это побочный эффект ИИ и в целом цифровизации, – сказал он.

Согласно прогнозам, к 2030 году цифровизация и искусственный интеллект могут привнести в мировой ВВП более 15 трлн долларов. А также заменить до 300 млн рабочих мест и создать совершенно новые профессии.

Сегодня мировая конкуренция в области искусственного интеллекта растет, страны вкладывают колоссальные средства и усилия в расширение цифровой инфраструктуры, научные исследования и разработки, а также в подготовку высококвалифицированных кадров.

– У ЕАЭС имеется историчес­кий шанс включиться в этот глобальный процесс, – убежден Касым-Жомарт Токаев. – На мой взгляд, важно своевременно использовать окно возможностей, чтобы упрочить нашу роль в формирующемся цифровом миропорядке. Безусловно, искусственный интеллект несет и вызовы, характерные для любой технологической революции. Это такие риски, как неравенство в доступе к технологиям, сокращение традиционных рабочих мест, ограничение цифрового суверенитета, включая зависимость от глобальных цифровых монополий. Есть опасность, что небольшая группа достаточно высокоразвитых стран может выйти в лидеры мирового развития и возглавить этот процесс, а большая часть современного мира окажется на обочине. Мне кажется, именно ЕАЭС должен возглавить данный процесс или, во всяком случае, не допустить отставания, – подчеркнул он.

То есть цифровизация и ИИ должны быть в числе безусловных приоритетов ЕАЭС. Глава государства предложил в рамках председательства Казахстана в ВЕЭС в следующем году посвятить одно из заседаний вопросам объединения усилий в области развития искусственного интеллекта.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о проводимой Казахстаном работе по укреплению потенциала в этой стратегичес­ки важной сфере.

– Мы последовательно развиваем национальную цифровую инфраструктуру и в самое ближайшее время запускаем суперкомпьютер с высокой вычислительной мощностью. Его ресурсы будут направлены на научные исследования, моделирование, обработку больших данных и решение сложных инженерных задач. В Казахстане создан Совет по развитию искусственного интеллекта, планируется принятие профильного закона. Эти шаги нацелены на формирование в нашей стране прочной институциональной основы для применения искусственного интеллекта, – рассказал он.

Наряду с этим Казахстан уделяет особое внимание расширению партнерства с международными университетами и научными центрами, создавая академическую экосистему для подготовки специалистов нового поколения. Говоря о работе в этом направлении, Президент выразил признательность руководству России за содействие в открытии филиала Московского инженерно-физического института в нашей стране.

– В текущем году в Астане откроется Международный центр искусственного интеллекта

Alem.AI. Кроме того, мы работаем над созданием экспериментальной новаторской зоны CryptoCity, которая призвана стать центром притяжения мировых экспертов в сфере криптовалют. В пилотном проекте мы намерены протестировать правовые и технологические решения, связанные с широким использованием цифровых активов. В целом Казахстан открыт к сотрудничест­ву и предлагает странам ЕАЭС совместно участвовать в запуске инновационных кластеров, технопарков и стартап-инкубаторов, где научные разработки и технологии смогут превращаться в успешные коммерческие решения, – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также высказал мнение, что передовые цифровые технологии способны придать мощный импульс торгово-экономическому сотрудничеству между странами. Тем более что для этого в рамках ЕАЭС есть все необходимое – и стратегические документы, и накопленный опыт, и понимание общих задач.

– Главное, нам нужно действовать согласованно, прагматично и на опережение. Уверен, системная и решительная политика государств, объединение их усилий на евразийском пространстве поз­волят сделать искусственный интеллект источником устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности наших экономик. Мы всецело привержены дальнейшему укреплению и развитию экономической интеграции, готовы к планомерной совместной работе по построению эффективного, открытого и динамичного Евразийского экономического союза, – подытожил Глава государства.