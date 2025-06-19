Цифровую методику профориентации разработали для школьников

Образование
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Национальная академия образования имени И. Алтынсарина совместно с АО «Центр развития трудовых ресурсов» разработала цифровую методику профориентации школьников «Гибкий профиль интересов и навыков школьника», сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фотоиллюстрация ИИ предоставлена Академией Алтынсарина

Как сообщает пресс-служба академии, инициатива предназначена для учащихся 7–9 классов и направлена на формирование осознанного профессионального выбора ученика. Методика помогает определить интересы, выявить сильные стороны и выбрать оптимальные направления для дальнейшего обучения и развития.

Разработка адаптирована под казахстанский контекст и прошла апробацию с участием более 10 тысяч школьников по всей стране.

Как пояснила президент академии Алтынсарина Назипа Аюбаева, инструмент встроен в цифровую платформу «Мансап компасы», которая объединяет более 400 вузовских программ, около 200 специальностей колледжей и рабочих профессий.

– Платформа предоставляет доступ к личным кабинетам учеников, педагогов и родителей, обеспечивая системную профориентацию в одном цифровом пространстве. Результаты теста обрабатываются автоматически: школьники получают персональные рекомендации, педагоги – современные инструменты сопровождения, а родители – аналитику и динамику развития ребёнка, – отметила руководитель академии.

По ее словам, проект позволяет общеобразовательным школам выстраивать современную, устойчивую и ориентированную на будущее систему профориентации.

 

 

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