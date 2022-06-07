Тугжанов оценил на "четвёрку" работу правительства

Вице-премьер-министр Ералы Тугжанов после заседания Кабмина прокомментировал вопрос об эффективности правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Журналисты спросили у Ералы Тугжанова, как строить новый Казахстан со старым правительством, и насколько он оценивает работу кабмина по пятибальной системе.

"Вы думаете, в новом правительстве должны быть со стороны люди? Я считаю, что правительство сейчас неплохо работает. По пятибалльной системе, я думаю, хорошо работает, на четверку", – ответил Тугжанов.