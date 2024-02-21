Творческий вечер в честь 300-летия Махтумкули Фраги прошел в Астане

Культура
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Дана Аменова
Корреспондент

В мероприятии приняли участие представители Минкультуры, дипломатического корпуса, творческая интеллигенция и студенты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Фото: пресс-служба МКИ

Как уточняется, Национальный центр рукописей и редких книг Минкультуры совместно с посольством Туркменистана в Казахстане провели торжественный вечер, посвященный 300-летию классика туркменской литературы, поэта, философа Махтумкули Фраги.

Заместитель председателя комитета по делам архивов, документации и книжного дела МКИ РК Роллан Куспан в своем выступлении отметил, что выдающийся поэт и мыслитель Махтумкули Фраги занимает особое место в истории литературы и культуры не только тюркских народов, но и всего мира.

— 300-летие философа в этом году широко отмечается в мировом масштабе под эгидой авторитетной международной организации ЮНЕСКО. Юбилей великого мыслителя имеет для нас важное значение. Поэзия Махтумкули Фраги очень близка казахскому народу, связанному с туркменским общей историей, языком и культурой, — отметил Роллан Куспан.

Затем посол Туркменистана в Казахстане Батыр Реджепов выразил благодарность за поддержку в организации юбилея и передал сборник стихов «Мақтымұлы пырағы», переведенный с туркменского языка на казахский, в фонд Национального центра рукописей и редких книг.

В рамках юбилейного мероприятия также прошла выставка, на которой были представлены оригинальные рукописи и поэтические сборники поэта.

#Астана #Минкультуры #творчество #вечер #Махтумкули Фраги

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