Многомиллионные манифестации прошли в США против политики Трампа

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Акции протеста прошли и за рубежом, передает Kazpravda.kz

Фото: Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance

Миллионы людей приняли участие в акциях протеста против политики президента Дональда Трампа и руководителя департамента эффективности правительства Илона Маска во всех 50 американских штатах и по всему миру, сообщает Интерфакс со ссылкой на CNN.

В столицах штатов, федеральных зданиях, офисах Конгресса, штаб-квартирах социального страхования, парках и мэриях по всей стране было проведено более 1,4 тыс. акций протеста, говорится в сообщении.

Акции протеста прошли и за рубежом. 

По данным телеканала, "почти 600 тыс. человек зарегистрировались для участия в мероприятиях, некоторые из которых прошли в крупных городах, таких как Лондон и Париж".

Организаторы заявили, что требуют "положить конец захвату власти миллиардерами и безудержной коррупции администрации Трампа", будут добиваться прекращения сокращения федеральных средств на Medicaid (комплексная программа медицинского страхования для людей с низким доходом), социальное обеспечение.

Телеканал CNN отмечает, что обратился в Белый дом за комментариями.

#США #Дональд Трамп #акции протеста

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