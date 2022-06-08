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Общество
Тюремный срок за бездействие начальников силовых структур планируют ввести в Казахстане
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил во втором чтении законопроект по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как пояснила депутат Гульнара Бижанова, январские события показали необходимость принятия мер по реформированию правоохранительной системы с приоритетом на защиту прав и свобод граждан, в том числе самих сотрудников и их близких родственников.

"В этой связи депутатами совместно с правоохранительным блоком внесен ряд поправок по усилению правовой защищенности сотрудников силового блока, уровня ответственности их руководителей, социального обеспечения, стимулирования мотивации для них", – сказала депутат.

В частности, поправками в Уголовный кодекс ужесточается ответственность за неповиновение представителю власти, применение насилия в отношении него, посягательство на жизнь сотрудника при массовых беспорядках, в условиях ЧП и в зоне проведения антитеррористической операции. Также повышается ответственность за угрозу и насилие при вышеназванных обстоятельствах. 

Поправки решают также вопросы усиления самостоятельности силовых структур при принятии решений и повышения ответственности их руководителей.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за новые категории нарушений.

"К примеру, за нарушения по статье 370-1 "Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа" следует наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишения свободы на тот же срок. Также за отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей предусматривается наказание в виде штрафа от 120 МРП либо лишения свободы на срок от трех до десяти лет", – пояснила Гульнара Бижанова. 

Депутат отметила, что ужесточение наказания за бездействие или уклонение от исполнения обязанностей по службе введено, так как в условиях чрезвычайного положения зачастую существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, мародерство, а региональные начальники при этом могут бездействовать. 

"Все это мы наблюдали в январе. К большому стыду и разочарованию общества ответственные руководители бездействовали, кто-то спрятался или даже сбежал. Это безответственно и преступно! Особенно во время массовых беспорядков, переросших в терроризм", – отметила депутат.

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