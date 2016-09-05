Участники организованного "Казахстанской правдой" велосоревнования получили годовую подписку на газету
Татьяна Бредихина
36 участников прошедших в Астане соревнований по велоспорту на призы газеты "Казахстанская правда" получили годовую подписку на издание, передает Kazpravda.kz.
В турнире выступили 70 воспитанников детско-юношеских спортивных школ и клубов из всех регионов страны.
Как заявил в своем приветственном слове на велодроме "Сарыарка" председатель правления АО "РГ "Казахстанская правда" Александр Тараков, благодаря олимпийскому чемпиону Александру Винокурову велоспорт для казахстанцев стал золотоносным видом.
"Вдвойне символично то, что соревнования посвящены 25-летию Независимости, это придаст наградам особую весомость", – отметил Александр Тараков.
Сам Винокуров пожелал ребятам хороших скоростей, побед, удачи и успехов в учебе.
По итогам трех дней состязаний в групповой гонке на 48 кругов с 8 промежуточными финишами "золото" среди юношей завоевал Болат Ниязов, "серебро" – Виктор Голов, "бронзу" – Андрей Чугай. У младших юношей в этом виде первым был Бауыржан Жаппарулы, вторым стал Владислав Эйхорн, третьим – Арланбек Жаилганов.
Девушки преодолели 36 кругов с 6 промежуточными финишами. Лучший результат показала Светлана Пащенко, затем финишировали Дана Ахметова и Анастасия Шаповалова. У младших девушек места распределились в следующем порядке: Акпеил Осим, Дарья Тюлькина, Кристина Стужук.
В групповой гонке скретч на 40 кругов среди юношей победителем стал Дмитрий Шевцов, за ним расположились Болат Ниязов и Нуржан Хатпин. У младших юношей первым пересек финишную черту Бауыржан Жаппарулы, вторым был Владислав Эйхорн, третьим – Андрей Бетц.
У девушек, состязавшихся в групповой гонке на 30 кругов, "золото" завоевала Анастасия Шаповалова, "серебро" получила Анель Айзахметова, "бронза" досталась Айнур Аблайхановой. Среди младших девушек первой стала Кристина Стужук, за ней расположились Дарья Тюлькина и Любовь Репп.
В групповой гонке с выбыванием у юношей победил Андрей Чугай, вторым был Болат Ниязов, третьим – Нуржан Хатпин. У младших юношей первые три места распределили между собой Владислав Эйхорн, Бауыржан Жаппарулы и Амир Багданов.
У девушек в групповой гонке с выбыванием первое место заняла Светлана Пащенко, а на втором и третьем местах расположились Айжан Сактаганова и Анель Айзахметова. Среди девушек 13–14 лет победительницей стала Бота Батырбекова, "серебро" – у Акпеил Осим, "бронза" – у Кристины Стужук.
В командном зачете первое место заняли спортсмены ОСДЮСШОР имени Андрея Кивилева (Талдыкорган), выигравшие шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые награды.
Второе место – у СРШИКОР имени Кажымукана Мунайтпасова (Астана), на третьей позиции – ОСДЮСШОР № 6 (Астана).
Судейской коллегией и тренерским советом с участием чемпиона мира Марата Сатыбалдиева были определены номинации, учрежденные "Казахстанской правдой". Специальный приз "Олимпийская надежда" был вручен Любови Репп (Астана).
В номинации "За волю к победе" победил Егор Житниковский (Астана).
Виктор Юрайтис (Алматинская область) был отмечен в номинации "Тренер команды – победительницы соревнований".