Акции "Казахстанской правды"
Участники организованного "Казахстанской правдой" велосоревнования получили годовую подписку на газету
Татьяна Бредихина
36 участников прошедших в Астане соревнований по велоспорту на призы газеты "Казахстанская правда" получили годовую подписку на издание, передает Kazpravda.kz. 

В турнире выступили 70 воспитанников детско-юношеских спортивных школ и клубов из всех регионов страны.

57cd6b8121d401473080193.jpg

Как заявил в своем приветственном слове на велодроме "Сарыарка" председатель правления АО "РГ "Казахстанская правда" Александр Тараков, благодаря олимпийскому чемпиону Александру Винокурову велоспорт для казахстанцев стал золотоносным видом.

"Вдвойне символично то, что соревнования посвящены 25-летию Независимости, это придаст наградам особую весомость", – отметил Александр Тараков. 

Сам Винокуров пожелал ребятам хороших скоростей, побед, удачи и успехов в учебе.

57cd6b960c86a1473080214.jpg

По итогам трех дней состязаний в групповой гонке на 48 кругов с 8 промежуточными финишами "золото" среди юношей завоевал Болат Ниязов, "серебро" – Виктор Голов, "бронзу" – Андрей Чугай. У младших юношей в этом виде первым был Бауыржан Жаппарулы, вторым стал Владислав Эйхорн, третьим – Арланбек Жаилганов.

Девушки преодолели 36 кругов с 6 промежуточными финишами. Лучший результат показала Светлана Пащенко, затем финишировали Дана Ахметова и Анастасия Шаповалова. У младших девушек места распределились в следующем порядке: Акпеил Осим, Дарья Тюлькина, Кристина Стужук.

57cd6bae66ce31473080238.jpg

В групповой гонке скретч на 40 кругов среди юношей победителем стал Дмитрий Шевцов, за ним расположились Болат Ниязов и Нуржан Хатпин. У младших юношей первым пересек финишную черту Бауыржан Жаппарулы, вторым был Владислав Эйхорн, третьим – Андрей Бетц.

57cd6bc08615e1473080256.jpg

У девушек, состязавшихся в групповой гонке на 30 кругов, "золото" завоевала Анастасия Шаповалова, "серебро" получила  Анель Айзахметова, "бронза" досталась  Айнур Аблайхановой. Среди младших девушек первой стала  Кристина Стужук, за ней расположились Дарья Тюлькина и Любовь Репп.

57cd6bd41e9141473080276.jpg

В групповой гонке с выбыванием у юношей победил Андрей Чугай, вторым был Болат Ниязов, третьим – Нуржан Хатпин. У младших юношей первые три места распределили между собой Владислав Эйхорн, Бауыржан Жаппарулы и Амир Багданов.

57cd6be4d95e21473080292.jpg

У девушек в групповой гонке с выбыванием первое место заняла Светлана Пащенко, а на втором и третьем местах расположились Айжан Сактаганова и Анель Айзахметова. Среди девушек 13–14 лет победительницей стала Бота Батырбекова, "серебро" – у Акпеил Осим, "бронза" – у Кристины Стужук.

В командном зачете первое место заняли спортсмены ОСДЮСШОР имени Андрея Кивилева (Талдыкорган), выигравшие шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые награды.

Второе место – у СРШИКОР имени Кажымукана Мунайтпасова (Астана), на третьей позиции – ОСДЮСШОР № 6 (Астана).

57cd6c16d51201473080342.jpg

Судейской коллегией и тренерским советом с участием чемпиона мира Марата Сатыбалдиева были определены номинации, учрежденные "Казахстанской правдой". Специальный приз "Олимпийская надежда" был вручен Любови Репп (Астана).

В номинации "За волю к победе" победил Егор Житниковский (Астана).

Виктор Юрайтис (Алматинская область) был отмечен в номинации "Тренер команды – победительницы соревнований".

57cd6c25e2b1e1473080357.jpg

Популярное

Все
Не все так просто
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
На вопросы о маркировке товаров в Казахстане ответил глава Комитета техрегулирования и метрологии
32 уникальных артефакта Великой степи представили в Нур-Султане
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане
С выдающимся ученым-археологом простились в Нур-Султане
Токаев поручил установить истинные причины смерти срочника в Жамбылской области
Токаев поздравил Макрона с переизбранием на пост Президента Франции
Почему теряются дети?
Первая скрипка театра Ла Скала выступит в Нур-Султане
​​​​​​​По принципу «люди – к инфраструктуре»
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 25 апреля
"Ворвалась, снося двери": ливни привели к серьезным подтоплениям в Туркестанской области - видео
Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Действительно ли у частного судебного исполнителя однотипная и несложная работа?
Газ не про нас?
Проблемы столичных бизнесменов
Не учебная тревога
Памятные мероприятия в честь 90-летия поэта Какимбека Салыкова прошли в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Акции "Казахстанской правды"
Свидетельства дружбы
Акции "Казахстанской правды"
Журналисты "Казахстанской правды" и сотрудники госархива пр…
Акции "Казахстанской правды"
Ценные свидетели
Акции "Казахстанской правды"
Юным архивистам - серьезная поддержка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]