Учитель-языковед – звучит гордо!

В Кызылорде на базе средней школы

№ 222 имени Турара Рыскулова финишировала городская олимпиада среди учителей казахского языка и литературы имени ветерана образования Жумаш Балгожаевой.

– В олимпиаде среди учителей-казаховедов приняли участие порядка сорока преподавателей из разных школ областного центра, – сообщили в городском отделе образования Кызылорды. – Конкурс был довольно сложным, он проходил в два этапа. И на первом учителя писали эссе по заданным им темам, а на втором отвечали на вопросы тестов. Стоит отметить, что все, кто принимал участие в олимпиаде, справились с задачами достойно, применив опыт, смекалку и талант.

Но состязание на то и состязание, чтобы были выбраны лучшие. По итогам олимпиады среди учителей казахского языка и литературы Кызылорды лучший результат показала преподаватель школы-лицея № 101 Жадыра Жуынтаева. Второе место заняла педагог ІТ-школы-лицея № 3 Гулайна Аймагамбетова. Третье – учитель казахского языка и литературы школы-лицея № 1 Зауре Алтаева.

Лучшими в поощрительных номинациях стали Айзат Балтабаева (школа-гимназия № 15), Орынай Байтуганова (школа № 198), Айжан Батталова (школа № 253) и другие педагоги.

– Конечно, горжусь тем, что победила в олимпиаде, отстояла свою профессиональную честь и честь школы, где работаю, – рассказала Жадыра Жуынтаева. – Люблю свою профессию, ибо для меня казахский язык прекрасен и мир казахской литературы глубок и велик. Я пришла в школу, чтобы побуждать своих учеников к изучению государственного языка, помогать им идти по миру знаний с удовольствием.

И это, судя по высшим результатам Жадыры Жуынтаевой на олимпиаде, у нее отлично получается!

– Важно то, что олимпиаду среди учителей-предметников провели в честь Жумаш Балгожаевой – известного в регионе педагога, – отметили в городском отделе образования. – Она оставила яркий след в сердцах своих коллег, учеников и их родителей. В школе, где Балгожаева работала, ее именем назван кабинет казахского языка и литературы.

Олимпиада среди учителей-предметников, кстати, широко обсуждается в соцсетях, ведь каждый здравомыслящий человек понимает, что обучение школьников государственному языку – важнейшая задача.

– От профессионализма прос­того школьного учителя зависит порой судьба ребенка, – говорит ветеран образования региона Любовь Санина. – Ведь в наше время успешность человека основывается в первую очередь на глубоких знаниях и широком кругозоре. Есть, конечно, еще факторы, но без знаний, хорошего аттестата, а затем диплома по выбранной профессии – никуда. И очень важно показать, насколько грамотны, профессиональны у нас учителя, языковеды – особенно. Это поднимает престиж школы, это укрепляет статус педагогов. От души поздравляю участников олимпиады, все они – лучшие, потому как уже один отбор сюда был непростым. Мы, ветераны, гордимся теми, кто пришел в школы нам на смену.

– Просто замечательно, что у нас такие хорошие учителя казахского, – говорит и житель Кызылординской области Маман Тенгешев. – У меня, например, пятеро детей, я переживаю, естест­венно, за учебу каждого, ведь очень хочется, чтобы у них были хорошие результаты в школе. И от учителя очень многое зависит. А тут мы видим, какие у нас в Кызылорде замечательные казаховеды. Так держать! Алға!

Кстати, в Кызылорде недавно прошел и заключительный этап первого республиканского конкурса среди директоров школ Edcrunch Headmaster. В конкурсе приняли участие шесть директоров из Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Кызылординской областей, Нур-Султана и Шымкента.

На первом этапе руководители организаций образования подготовили видеоролик на тему «Я успешный руководитель» касательно достижений за последние три года, на втором – презентовали работу на тему «Мои достижения в управлении», на третьем этапе защищали свои проекты на тему «Новая школа – обновленный проект». На четвертом этапе директора школ высказывали свои мнения по заданной теме в формате TedX, а на пятом – соревновались в решении управленческих ситуаций.

Первое место в конкурсе заняла директор школы-лицея № 101 Айгуль Уткелбаева (Кызылорда), второе – директор школы-лицея № 7 Дамир Сураганов (г. Щучинск, Акмолинская область), на третьей позиции – директор школы-гимназии № 17 им. Ататюрка Рахила Урумова (Туркестанская область). Победители награждены ценными призами и специальными благодарственными письмами.